Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

Многие воспринимают налет на языке как норму. В действительности здоровый язык должен быть розовым, без каких-либо отложений и пятен. Допускается наличие легкого белесого налета, который образовывается во время сна и без проблем убирается при чистке полости рта. Белый или желтый налет на языке у взрослых может появиться по разным причинам. Но в любом случае налет является признаком нарушений в работе организма. Поэтому, кроме борьбы с самим налетом, необходимо выяснить причину его образования.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт ayzdorov.ru, налет на языке различается по цвету, толщине слоя, локализации и форме отложений. Здоровый налет может изменять свою структуру в зависимости от времени года. Поздней осенью он становится почти незаметным, а к лету уплотняется.

Оттенок налета может варьироваться от белого и желтого до темно-серого и практически черного. Чем глубже и темнее цвет, тем серьезнее может быть причина, вызвавшая появление налета. Толщина также является свидетельством серьезности заболевания. Тонкий слой налета может говорить о начальной стадии заболевания, когда инфекция ещё не распространилась по организму. При ОРЗ или ОРВИ также может появиться тонкий слой налета. Толстый налет, через который не проглядывается поверхность языка, может свидетельствовать о сильной инфекции в организме или наличие некоторых хронических болезней. Обычно такой налет сопровождается рядом других симптомов. Например, при инфекции скорее всего будет наблюдаться значительное повышение температуры. По форме различают сухой, влажный, жирный и творожистый налет. По структуре отложений на языке также можно определить, каким заболеванием вызвано образование налета. Ещё различают диффузный налет, который равномерно покрывает всю поверхность языка, и локальный налет, располагающийся одним или несколькими небольшими пятнами.

Толстый и достаточно плотный слой белого налета говорит о проблемах с кишечником, которые приводят к запорам. При скоплении токсинов и шлаков в толстом кишечнике может появиться большое пятно отложений у корня языка. Плотный налет, сопровождающийся повышенной температурой, свидетельствует о развитии инфекционного заболевания. При нарушении работы органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) на языке может появиться неплотный слой скользкого налета. Также его можно наблюдать при различных нарушениях работы печени и желчного пузыря. Если такой налет уплотняется на корне языка, то возможно идёт воспалительный процесс в отделах ЖКТ. Часто нарушение работы легких сопровождается белесым налетом на передней и крайних частях языка. О плохом функционировании почек может говорить появление пятна налета ближе к корню языка. Молочница ротовой полости (кандидоз)–распространенное заболевание у детей, но часто возникает и у взрослых. Кандидоз вызывается грибком и зачастую идёт в сопровождении ангины и стоматита. Одним из симптомов заболевания является творожистый белый налет, который может покрывать весь язык или локализоваться пятнами. Симптомом обезвоживания организма является сухой налет белесого оттенка на бледном языке. Такой характер отложений может встречаться и при нарушениях работы селезенки. На наличие инфекции в печени или желчном пузыре может указывать скользкий белый налет, который локализируется по левой стороне розового языка.