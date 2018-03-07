مؤسسة حيدر علييف تنظم برنامجا ترفيهيا تاليا للأطفال

باكو، 7 مارس، أذرتاج

نظمت مؤسسة حيدر علييف الخيرية برنامجا ترفيهيا تاليا للأطفال في السابع من مارس اليوم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن نائبة رئيسة المؤسسة ليلى علييفا شاركت في البرنامج الترفيهي.

وحضر البرنامج الترفيهي المنظم لدى أحد مراكز باكو للترفيه والتسليات أطفال محرومون من عناية الأبوين ومقيمون لدى دور الأطفال المختلفة بالعاصمة والمدارس الداخلية وكذلك أطفال معانون من متلازمة داون وتلاميذ مدرسة ماكارينكو للعلوم الإنسانية بقصبة شوالان بالعاصمة.

ولعب الأطفال خلال البرنامج الترفيهي اليوم بمختلف آلات الألعاب المؤتمتة وشاركوا في ألعاب ذهنية شتى وتنافسوا في مسابقات طريفة.

ووزعت هدايا مختلفة على الأطفال باسم مؤسسة حيدر علييف الخيرية في ختام البرنامج.