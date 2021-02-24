"دسمان نيوز" الكويتية: واحدة من أفظع الجرائم العسكرية في القرن العشرين – “إبادة خوجالي الجماعية” AzerTAg.az نشر موقع "دسمان نيوز" الإخباري الكويتي المعروف مقالا عن مجزرة خوجالي. تعيد وكالة اذرتاج نشر المقال: ...

عشق اباد تستضيف القمة الثلاثية التركية الاذربيجانية التركمانستانية AzerTAg.az ستستضيف العاصمة التركمانستانية عشق اباد القمة الثلاثية التركية الاذربيجانية التركمانستانية عام 2021. ...

جيهون بايراموف يلتقي نائب وزير الخارجية الاوكراني AzerTAg.az التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 24 فبراير نائب وزير الخارجية الاوكراني واسيل بودنار. ...

"أحمد عبده طرابيك: خوجالي ومقاييس العدالة في عالم اليوم" AzerTAg.az كتب الباحث المصري المعروف احمد عبده طرابيك مقالا عن مجزرة خوجالي في موقع "الوسيلة" الاخباري" . تعيد وكالة اذرتاج نشره: ...

رئيس الوزراء علي أسدوف يهنئ إيراكلي غاريباشفيلي على تعيينه رئيساً لوزراء جورجيا AzerTAg.az بعث رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف برسالة تهنئة إلى إيراكلي غاريباشفيلي بمناسبة تعيينه رئيسا لوزراء جورجيا. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء أنه جاء في الرسالة أن أذربيجان وجورجيا تربطهما علاقات صداقة وحسن جوار وثيقة مع التقاليد الغنية. وأعرب عن أمله في أن يتم اتخاذ خطوات مشتركة لمواصلة تطوير وتعزيز العلاقات بين الدولتين الأذربيجانية الجورجية والتعاون الاستراتيجي. ...

أذربيجان: تسجيل 220 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و145 حالة شفاء ووفاة شخصين AzerTAg.az سجلت إصابة 220 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 145 مصاب هذا المرض وتوفي شخصين مصابين بالفيروس. قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 233 ألف و644 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 228 ألف و157 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3206 مريض ويستمر علاج 2281 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة. ...

ارتفاع موجات في بحر الخزر إلى 6 أمتار AzerTAg.az تكتسي كل مكان في أذربيجان بحلتها البيضاء. وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية في الساعة 09:00 يوم 24 فبراير، تغير الطقس بشكل حاد في البلاد وفقد كانت تمطر وتساقط الثلوج الشديدة في بعض الأماكن ...

وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قصف المواقع الارمينية بالطائرات خلال الحرب الوطنية AzerTAg.az نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قصف المواقع الارمينية بطائرات "سو-25" وطائرات هليكوبتر قتالية اذربيجانية خلال الحرب الوطنية. تقدم الوكالة هذا الفيديو ...

وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية أغدام المحررة في محافظة خوجاوند (فيديو) AzerTAg.az نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية أغدام المحررة في محافظة خوجاوند من وطأة الاحتلال الأرميني. يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت القرية في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحريرها في 9 نوفمبر لعام 2020. تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو: ...

زيادة واردات تركيا من الغاز الأذربيجاني AzerTAg.az صدرت أذربيجان 1.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا خلال ديسمبر من العام السابق.أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أن حجم الغاز الأذربيجاني المصدر إلى تركيا زاد 102 مليون متر مكعب خلال شهر ديسمبر قياسا إلى شهر نوفمبر من العام السابق. احتلت أذربيجان المرتبة الثانية في قائمة البلدان المصدرة للغاز الطبيعي إلى تركي. أما روسيا فأكبر مصدر للغاز الطبيعي في تركيا (2.94 مليار متر مكعب) خلال شهر ديسمبر. ...

سيتم تجديد اتفاقية التعاون بين أذرتاج ووكالة للأنباء الأردنية "بترا" AzerTAg.az تعتزم وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية (أذرتاج) ووكالة أنباء الأردنية (بترا) توقيع اتفاقية التعاون الجديدة. نوقش هذا الموضوع في اجتماع بين رئيس مجلس إدارة أذرتاج أصلان أصلانوف وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى أذربيجان سامي عبد الله غوشة. ...

الداخلية: كشف ملابسات 39 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها AzerTAg.az كشفت ملابسات 39 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 4 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها. ...

وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية حال لمحافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو) AzerTAg.az نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية حال لمحافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت القرية في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحريرها في 9 نوفمبر من عام 2020. ...

تجاوز برميل النفط الأذربيجاني 65 دولارا AzerTAg.az ارتفع سعر النفط الأذربيجاني.أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 65.12 دولارا بعد ارتفاعه 0.55 دولار.يشار الى ان برميل من النفط الاذربيجاني بيع بأقل سعر 15.81 دولار في 21 أبريل من العام الجاري ووصل الى اقصى قيمته ليباع بقمة 149.66 دولار في يوليو عام 2008. ...

انخفاض سعر برميل النفط AzerTAg.az انخفض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية. أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 65.26 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضه 0.11 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 61.34 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه قدر 0.33 دولارا ...

أنقرة: انعقاد الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية اذربيجان وتركيا وتركمانستان AzerTAg.az انعقد في 23 فبراير في انقرة الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية اذربيجان وتركيا وتركمانستان. افادت وكالة اذرتاج ان وزراء خارجية اذربيجان وتركيا وتركمانستان جيهون بايراموف ومولود جاوش اوغلو ورشيد ميريدوف عقدوا مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب الاجتماع ...

الرئيس إلهام علييف: لدينا إرادة قوية وامكانيات كبيرة لإعادة إعمار الاراضي المحررة AzerTAg.az إن أذربيجان ملتزمة بالتزاماتها وخلال الحرب تصرفنا بطريقة صحيحة وكريمة جدا مع مراعاة القواعد والأنظمة الدولية. اعتقد أننا اظهرنا بعد الحرب نهجا بناء للغاية. وأعتقد أن هذه الحقائق ستكون طويلة الأمد ...