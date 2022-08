UEFA Champions League: Qarabag trifft auswärts auf Ferencváros AzerTAg.az Im Rahmen der dritten Qualifikationsrunde der Champions League trifft der aserbaidschanische Meister und Pokalsieger Qarabag Agdam bei einem Rückspiel in Budapest auf den ungarischen FC “Ferencváros”. Das Spiel hat bereits begonnen, berichtete AZERTAC ...

Eröffnungsfeier der 5. Islamischen Spiele der Solidarität: Abendessen zu Ehren der Staats- und Regierungschefs AzerTAg.az Zu Ehren der Staats- und Regierungschefs sowie der Delegationsleiter, die an der Eröffnungsveranstaltung der 5. fünften Islamischen Spiele der Solidarität im türkischen Konya teilnehmen, ein Abendessen gegeben worden. Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, nahm ebenfalls am Abendessen ...

Konya: Präsident Ilham Aliyev empfängt den Präsidenten der Türkischen Republik Nordzypern AzerTAg.az Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Dienstag, dem 9. August in Konya den Präsidenten der Türkischen Republik Nordzypern, Ersin Tatar, zum Gespräch empfangen. Bei dem Treffen wurde die Bedeutung der Durchführung der 5. Islamischen Spiele ...

Erste Vizepräsidentin Aserbaidschans Mehriban Aliyeva und ihre Tochter Leyla Aliyeva besuchen Mevlana-Museum in Konya VIDEO AzerTAg.az Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, und die Vizepräsidentin der Heydar Aliyev Stiftung, Leyla Aliyeva, besuchten am Dienstag, dem 9. August das Mevlana-Museum in Konya, Türkei. Sie lernten das Museum kennen, wie AZERTAC ...

Hulusi Akar: Wiederhergestellter Frieden im Südkaukasus ist auch eine Chance für Armenien AzerTAg.az Aserbaidschan ist unser Freund, unser Bruder. Aserbaidschan verhandelte fast 30 Jahre lang, um seine Gebiete von der Besatzung zu befreien. 20 Prozent des Landes waren besetzt, es gab viele Binnenvertriebene. Aber trotz alledem stand die Welt diesem Ereignis gleichgültig gegenüber ...

Weltweit größter Flugzeugbauer liefert im Juli weniger Maschinen aus AzerTAg.az Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat im Juli nach Engpässen bei Zulieferern deutlich weniger Maschinen ausgeliefert als im Monat zuvor. Der Dax-Konzern übergab im abgelaufenen Monat 46 Verkehrsjets an seine Kunden, nach 60 Stück im Juni, wie er am Montagabend in Toulouse mitteilte ...

Elster gilt als der intelligenteste Vögel der Erde AzerTAg.az Der Spiegel- oder Markierungstest ist eine Verhaltenstechnik, die von Gordon Gallup Jr., einem amerikanischen Psychologen, entwickelt wurde. Dieser Test bestimmt, ob ein Tier sein eigenes Spiegelbild erkennen kann. Es gab nur eine Vogelart, die diesen Test bestanden ...

Aserbaidschans Teeexport um 57,2 Prozent gestiegen AzerTAg.az Innerhalb von sieben Monaten 2022 legten Obst- und Gemüseprodukte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,5 Prozent zu und beliefen sich auf 376,9 Millionen US-Dollar. Im entsprechenden Zeitraum sind der Export von Produkten der chemischen Industrie um ...

Armeespiele 2022: Auslosung für Wettbewerb “Meister des Artilleriefeuers“ stattgefunden AzerTAg.az Es fand die Auslosung für das Turnier “Meister des Artilleriefeuers“ statt, das im Rahmen der Internationalen Armeespiele 2022 auf dem Militärstützpunkt Otar in Kasachstan ausgetragen werden soll. Die aserbaidschanische Mannschaft nahm ebenfalls an der Auslosung teil ...

Armeespiele 2022: Auslosung für Panzerbiathlon-Wettbewerb stattgefunden AzerTAg.az Auf dem Gelände Alabino bei Moskau hat die Auslosung der internationalen Etappe des Panzerbiathlon-Wettbewerbs der Internationalen Armeespiele 2022 stattgefunden. Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber der Nachrichtenagentur ...

Aserbaidschanische Boxer werden an der Europameisterschaft teilnehmen AzerTAg.az Am 12. August 2022 startet im türkischen Erzurum die Box-Europameisterschaft unter den Schülerinnen und Schülern statt. Die aserbaidschanische Nationalmannschaft wird ebenfalls am zehntägigen Turnier teilnehmen, wie der Pressedienst des aserbaidschanischen Boxverbandes der Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte ...

Präsident Ilham Aliyev trifft sich mit Athleten, die Aserbaidschan bei den 5. Islamischen Spielen der Solidarität in Konya vertreten VIDEO AzerTAg.az Am Dienstag, dem 9. August ist der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und die First Lady Mehriban Aliyeva im Rahmen ihres Arbeitsbesuchs in der Türkei mit Athleten zusammengetroffen, die unser Land bei den 5. Islamischen Spielen der Solidarität im türkischen Konya vertreten ...

Präsident Ilham Aliyev ist zu Arbeitsbesuch in der Republik Türkiye eingetroffen VIDEO AzerTAg.az Am Dienstag, dem 9. August ist der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, auf Einladung des Präsidenten der Republik Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, zu einem Arbeitsbesuch in der Republik Türkiye eingetroffen ...

Preis von Azeri light gestiegen AzerTAg.az Der Preis der aserbaidschanischen Rohölsorte "Azeri light" ist an den Börsen gestiegen. AZERTAC zufolge stieg ein Barrel Azeri light um 0,29 US-Dollar und kostete 98,74 US-Dollar ...

Export im Nicht-Öl-Sektor um 24,2 Prozent gestiegen AzerTAg.az Von Januar bis August 2022 wurden insgesamt Waren im Wert von 22,6 Milliarden US-Dollar exportiert. Die Ausfuhren im Nicht-Ölsektor lagen bei 1,7 Milliarden US-Dollar, wie AZERTAC unter Bezugnahme auf die August-Ausgabe "Export im Überblick" des Zentrums für Analyse der Wirtschaftsreformen und -Kommunikationen mitteilt ...

Corona-Impfkampagne in Aserbaidschan: Bisher 13.829.030 Bürger gegen COVID-19 geimpft AzerTAg.az Die Corona-Impfkampagne in Aserbaidschan läuft nun weiter. Die vom operativen Stab beim Ministerkabinett aktualisierte Tabelle zeigt die Zahl der bisher in Aserbaidschan erst-, zweit-, dritt- und viertgeimpften Menschen. Nach dem Stand von 7. August wurden in Aserbaidschan 3 weitere Impfdosen verabreicht ...

Ölpreise an Börsen nachgegeben AzerTAg.az Die Ölpreise haben an den Börsen nachgegeben, wie AZERTAC berichtete. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 96,42 US-Dollar. Das waren 0,23 US-Dollar weniger als am Vortag ...

Coronavirus in Aserbaidschan: 121 Neuinfektionen am Montag AzerTAg.az Am Montag, dem 7. August haben sich 121 weitere Menschen in Aserbaidschan mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 113 weitere Patienten wurden als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen. In den letzten 24 Stunden starb eine Person an den Folgen des Virus ...

Dorf Baschlibel im Rayon Kelbadschar AzerTAg.az Das Dorf Baschlibel (Başlıbel), in der von der armenischen Besatzung befreiten Region Kelbadschar, liegt am Ufer des Flusses Baschlibel. Die Dorfbewohner beschäftigten sich vor der armenischen Okkupation mit Ackerbau und Viehzucht. Im Dorf gibt es große Weiden, Wiesen sowie Quellen ...

Coronavirus in Russland: Zahl der Infizierte um 60 Prozent gestiegen AzerTAg.az Die Zahl der sich in Russland mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen ist in der vergangenen Woche um 60 Prozent gestiegen. Am Sonntag, dem 7. August wurde bei 17.862 Russen die Viruskrankheit festgestellt. 1252 Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. 8721 Corona-Patienten “erholten“ sich wieder und 45 Patienten starben ...

Gasförderung in Aserbaidschan um 13,3 Prozent gestiegen AzerTAg.az In den sieben Monaten des laufenden Jahres wurden in Aserbaidschan insgesamt 27,3 Milliarden Kubikmeter Erdgas gewonnen. Laut der Auskunft des Energieministeriums gegenüber AZERTAC wurden 7,9 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus dem Vorkommen Azeri-Chirag-Gunaschli, 14,8 Milliarden Kubikmeter aus dem größten ...

Chinesische Regierung auf Tropeninsel Hainan weitere Lockdowns verhängt AzerTAg.az Die chinesische Regierung hat auf der Tropeninsel Hainan weitere Lockdowns verhängt. Das gaben Staatsmedien am Montag bekannt. Auch die Hauptstadt Haikou zählt zu den betroffenen Städten. Insgesamt soll es sich um mindestens acht örtliche Lockdowns handeln, von denen einige nur wenige Stunden ...

Türkischer Außenmister: Lassen Sie sowohl Freunde als auch Feinde wissen, dass Bruderland Aserbaidschan niemals allein ist AzerTAg.az Wir nutzen die günstigen Bedingungen für einen nachhaltigen Frieden, die durch den Sieg des Bruderlandes Aserbaidschan geschaffen wurden. Unsere Sonderbeauftragten setzen die Verhandlungen mit Armenien fort. Die jüngsten Spannungen in der Region haben gezeigt, wie empfindlich die Beeinträchtigung ...

ANAMA: Vorige Woche fast 700 Hektar Felder von Minen und Blindgängern geräumt AzerTAg.az Vorige Woche wurden 697 Hektar Felder in den von der armenischen Besatzung befreiten Rayons von Minen und Blindgängern geräumt. Das geht aus einem Bericht der Aserbaidschanischen Agentur für Minenräumung (ANAMA) hervor. Laut Angaben der Agentur wurden vom 1. - bis 6. August des laufenden Jahres in den Distrikten Terter, Aghdam ...