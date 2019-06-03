إطلاق اسم الشاعر الأذربيجاني عماد الدين نسيمي على أحد الكواكب

باكو، 3 يونيو (أذرتاج).

أصدر الاتحاد الدولي للفلك قرارا عن إطلاق اسم الشاعر الأذربيجاني الشهير عماد الدين نسيمي على أحد الكواكب، ذلك إحياء لذكرى مرور 650 عام من ميلاده.

أفادت وكالة أذرتاج ان رقم كوكب نسيمي 329339 ومنطقة تحركاته هي مدار استرويد بين مارس ويوبتير. اكتشف هذا الكوكب من قبل علماء الفلك التشيكيين في 24 أكتوبر عام 1995 في مرصد "كليت". وحمل الاسم الشرطي 1995 UN2 لمدة طويلة. ورصدته المراصد المختلفة للعالم حتى الآن 807 مرة.

يشار الى ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أعلن عام 2019 "عام عماد الدين نسيمي" في أذربيجان.

يشار الى ان اليوبيل الـ600 للشاعر الأذربيجاني نسيمي احتفل لأول مرة على الصعيد الدولي عام 1973 من قبل اليونيسكو.

ولد عماد الدين نسيمي في أذربيجان، كما يتفق معظم المؤرخون والأدباء. ثم رحل الى حلب ليلتقي مصيره المأساوي. ترك ديواناً كاملاً باللغة الأذربيجانية الأصلية وله أشعار وقصائد بالفارسية والعربية أيضا.

كذلك تعمّق عماد الدين في دراسة الفلسفة والفلك والمنطق والرياضيات وعلوم الطبيعة. وقد ترك ما يزيد على عشرة آلاف بيت في مختلف الموضوعات. أمّا ديوانه بالفارسية فضم حوالي خمسة آلاف بيت، وتعرض شعره بالعربية إلى الضياع أو الإتلاف فلم يصل منه إلا المقطوعات اليسيرة.

أعدم نسيمي في حلب في سوريا عام 1417 ودفن فيها.