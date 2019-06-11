بحث دور الجمارك في توسيع التعاون التجاري بين أذربيجان والإمارات

باكو، 11 يونيو، أذرتاج

استقبل رئيس هيئة الجمارك سفر مهدييف في 11 يونيو اليوم المدير العام لدائرة جمارك دبي احمد محبوب مصبح مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن مهدييف لفت إلى إعارة أذربيجان أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة مشيرا بارتياح إلى المستوى الحالي للتعاون الثنائي.

وأضاف أن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين في المستوى العالي وتهتم أذربيجان في الوقت ذاته بالمزيد من تطوير علاقات الشراكة مع إمارة دبي.

كما تناول مهدييف التعاون التجاري القائم بين البلدين مفيدا أن جمارك البلدين عليها مهام مهمة في توسيع هذه العلاقات متحدثا عن العلاقات المتبادلة بين جمارك البلدين وآفاقها وأبرز أهمية الفعاليات المتبادلة وتبادل الخبرات من اجل تعميق التعاون.

وقال المدير العام لدائرة جمارك دبي احمد محبوب مصبح إن بلاده تخصص أهمية لتطوير العلاقات مع أذربيجان مبلغا أن هذه العلاقات تعتمد على الاحترام المتبادل والصداقة. وشدد الضيف على أن العلاقات السياسية رفيعة المستوى تفتح فرصا واسعا لتطوير العلاقات الثنائية مفيدا انه مما يبعث سرورا أن العلاقات الثنائية وتوسع التعاون المستمر يشهدان دينامية إيجابية.

وذكر احمد محبوب مصبح أن التعاون بين أذربيجان والإمارات العربية المتحدة يواصل بنجاح في جميع المجالات لافتا في الوقت ذاته إلى وجود إمكانات كبيرة من اجل المزيد من توسيع مثل هذه العلاقات. وزاد أن توسيع العلاقات في مجال الجمارك مع المجالات الأخرى قد يفيد تطوير التعاون بين البلدين.

وتبادل الجانبان في اللقاء وجهات نظر حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.