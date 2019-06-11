تصفيات أورو 2020م: أذربيجان – سلوفاكيا

باكو، 11 يونيو، أذرتاج

انطلقت مباراة أذربيجان وسلوفاكيا ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا أورو 2020م لدى ملعب باكسيل ارينا على شاطئ يحر الخزر.

أفادت أذرتاج أن المباراة يديرها طاقم الحكام الاسكتلندي بقيادة جون بيتون. وخرجت أذربيجان للمباراة الثالثة لها ضمن مجمووعة ايه حيث التقت سابقا مع كرواتيا وهنغاريا ذهابا وإيابا.