تصفيات أورو 2020م: أذربيجان – سلوفاكيا
AzerTAg.az
١١.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٤٢]
باكو، 11 يونيو، أذرتاج
انطلقت مباراة أذربيجان وسلوفاكيا ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا أورو 2020م لدى ملعب باكسيل ارينا على شاطئ يحر الخزر.
أفادت أذرتاج أن المباراة يديرها طاقم الحكام الاسكتلندي بقيادة جون بيتون. وخرجت أذربيجان للمباراة الثالثة لها ضمن مجمووعة ايه حيث التقت سابقا مع كرواتيا وهنغاريا ذهابا وإيابا.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٠.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٠٥]
١٠.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٥٠]
٠٩.٠٦.٢٠١٩ [١٣:٢٢]
٠٨.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٣٠]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٣٨]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١١:٢٠]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٠:٣٣]
١٠.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٢٠]
١١.٠٦.٢٠١٩ [٢١:٥٢]
١١.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٢٦]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٠٠]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٨:١٦]
١٠.٠٦.٢٠١٩ [٢٣:٠٠]
٠٤.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٠٩]
٠٣.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٥٢]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٤:٥١]
٠٧.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٤٨]
٢٧.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٢٧]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
١٠.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٥٦]
٠٨.٠٦.٢٠١٩ [١٧:١٣]
٢١.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٢٤]
١٥.٠٥.٢٠١٩ [١١:٥٦]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢٩]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٥٠]
٠١.٠٢.٢٠١٩ [١١:٥٩]
١٢.٠١.٢٠١٩ [١٤:١٥]
٠٩.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٤٧]
٠٧.٠٦.٢٠١٩ [١٣:٣٠]
٠٦.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٠٠]
٠٥.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢٢]
١١.٠٦.٢٠١٩ [٢٢:٠١]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٣١]
١٠.٠٦.٢٠١٩ [١٢:١٩]
٠٨.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٣٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك