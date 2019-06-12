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    بدء فعاليات مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية في تكنولوجيا المعلومات والابتكارات التقنية في باكو

    ١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٥‎:٢٤]

    باكو، 12 يونيو، أذرتاج

    ينظم في 12 يونيو اليوم في باكو العاصمة مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية في تكنولوجيا المعلومات والابتكارات التقنية.

    أفادت أذرتاج أن رئيس الوزراء نيروز محمدوف قرأ رسالة الرئيس إلهام علييف التي وجهها إلى مشاركي المؤتمر والمعرض.

    وتحدث رئيس الوزراء عن الأعمال المنفذة لتطوير تكنولوجيا المعلومات في البلد مفيدا أن رئيس الدولة يخصص اهتماما كبيرا لهذا المجال أيضا مثل سائر القطع وقال إن هيئة الجمارك من المؤسسات التي تساهم في تنمية تكنولوجيا المعلومات.

    ولفت محمدوف إلى أن استضافة أذربيجان مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية في باكو نموذج واضح لتقدم البلد بنجاح في مجال تكنولوجيا المعلومات أيضا.

    وقال رئيس هيئة الجمارك سفر مهدييف في كلمة ألقاها إن أذربيجان في المراتب الأولى في مجال الجمارك الإلكترونية وقد نفذت إصلاحات جادة في هذا المجال مع تحقيق أعمال واجبة من اجل ضمان الشفافية. كما أن هيئة الجمارك أحرزت إنجازات هامة في خفض العلاقات بين أصحاب المشاريع ورجال الأعمال والموظفين للحد الأدنى وتسهيل إجراءات جمركية عامة.

    وأضاف أن فعاليات المؤتمر والمعرض تخدم لتبادل هيئات الجمارك للبلاد الأعضاء وجهات نظر حول تكنولوجيا المعلومات المسخرة في خدمات الجمارك وتطبيق تكنولوجيا متقدمة في هذا المجال وتبادل خبرات الخدمات الجمركية.

    وتستمر فعاليات المؤتمر والمعرض لمنظمة الجمارك العالمية في تكنولوجيا المعلومات والابتكارات التقنية حتى 14 يونيو.

    AZERTAG.AZ :بدء فعاليات مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية في تكنولوجيا المعلومات والابتكارات التقنية في باكو
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