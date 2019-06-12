  بيان خاص حول حصاد الحبوب على نطاق البلد حتى الآن

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

بلغت مساحة حقول الحبوب المحصودة في أذربيجان حتى يوم 12 يونيو اليوم 235159 هيكتار ومنها 7ر203507 هيكتار للشعير و3ر31651 هيكتار للقمح.

أفادت أذرتاج عن بيان قسم العلاقات العامة وتزويد المعلومات بوزارة الزراعة أن المعلومات الأخيرة تشير إلى بلوغ حصاد 7ر699517 طن من الحبوب عموما مع الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار 2970 كغ.

واختتمت عملية حصاد الشعير في محافظة بردع مع أنها توشك على الاختتام في كوردمير حيث تم حصاد 28994 هيكتار من 29926 هيكتار من حقول الشعير على نطاق المحافظة وبلغت الإنتاجية المتوسطة فيها 3330 كغ من كل هيكتار.

ومؤشرات المحافظات الأخرى كالآتي:

المحافظة حقل الشعير، هيكتار المساحة المحصودة، هـ الإنتاجية، 100 كغ من كل هيكتار نفطتشالا 31404 28315 25,1 شاكي 21626,3 12800 34,0 بلاسوار 14900 13571 32,0 صابر آباد 9600 8799 37,7 زرداب 5730 5205 30,5 يفلاخ 5082,5 4600 29,0 جليل آباد 4509,1 4210 35,2 بردع 2568 2568 31,0 بيلقان 1765 1681 27,7 ساموخ 3544 2472 35,1 جورانبوي 11500 7956 24,0 قاخ 2881 2120 26,1 ماصالي 2786 2269 18,1 أغجابدي 5637 4530 30,0 فضولي 8505 6642 30,5 أغدام 2215 1489 36,3 تارتر 3814,5 2495 33,1

وحصاد الشعير في سائر المحافظات جار وفق الجدول.

يذكر انه بلغت مساحة الحقول المزروعة بالحبوب في أراضي أذربيجان هذا العام 8ر1009139 هيكتار ومنها 6777793 هيكتار للقمح و8ر331346 هيكتار للشعير.