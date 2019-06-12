بيان خاص حول حصاد الحبوب على نطاق البلد حتى الآن
AzerTAg.az
باكو، 12 يونيو، أذرتاج
بلغت مساحة حقول الحبوب المحصودة في أذربيجان حتى يوم 12 يونيو اليوم 235159 هيكتار ومنها 7ر203507 هيكتار للشعير و3ر31651 هيكتار للقمح.
أفادت أذرتاج عن بيان قسم العلاقات العامة وتزويد المعلومات بوزارة الزراعة أن المعلومات الأخيرة تشير إلى بلوغ حصاد 7ر699517 طن من الحبوب عموما مع الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار 2970 كغ.
واختتمت عملية حصاد الشعير في محافظة بردع مع أنها توشك على الاختتام في كوردمير حيث تم حصاد 28994 هيكتار من 29926 هيكتار من حقول الشعير على نطاق المحافظة وبلغت الإنتاجية المتوسطة فيها 3330 كغ من كل هيكتار.
ومؤشرات المحافظات الأخرى كالآتي:
|
المحافظة
|
حقل الشعير، هيكتار
|
المساحة المحصودة، هـ
|
الإنتاجية، 100 كغ
من كل هيكتار
|
نفطتشالا
|
31404
|
28315
|
25,1
|
شاكي
|
21626,3
|
12800
|
34,0
|
بلاسوار
|
14900
|
13571
|
32,0
|
صابر آباد
|
9600
|
8799
|
37,7
|
زرداب
|
5730
|
5205
|
30,5
|
يفلاخ
|
5082,5
|
4600
|
29,0
|
جليل آباد
|
4509,1
|
4210
|
35,2
|
بردع
|
2568
|
2568
|
31,0
|
بيلقان
|
1765
|
1681
|
27,7
|
ساموخ
|
3544
|
2472
|
35,1
|
جورانبوي
|
11500
|
7956
|
24,0
|
قاخ
|
2881
|
2120
|
26,1
|
ماصالي
|
2786
|
2269
|
18,1
|
أغجابدي
|
5637
|
4530
|
30,0
|
فضولي
|
8505
|
6642
|
30,5
|
أغدام
|
2215
|
1489
|
36,3
|
تارتر
|
3814,5
|
2495
|
33,1
وحصاد الشعير في سائر المحافظات جار وفق الجدول.
يذكر انه بلغت مساحة الحقول المزروعة بالحبوب في أراضي أذربيجان هذا العام 8ر1009139 هيكتار ومنها 6777793 هيكتار للقمح و8ر331346 هيكتار للشعير.
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