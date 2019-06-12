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      بيان خاص حول حصاد الحبوب على نطاق البلد حتى الآن

    ١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٤:٤٠]

    باكو، 12 يونيو، أذرتاج

    بلغت مساحة حقول الحبوب المحصودة في أذربيجان حتى يوم 12 يونيو اليوم 235159 هيكتار ومنها 7ر203507 هيكتار للشعير و3ر31651 هيكتار للقمح.

    أفادت أذرتاج عن بيان قسم العلاقات العامة وتزويد المعلومات بوزارة الزراعة أن المعلومات الأخيرة تشير إلى بلوغ حصاد 7ر699517 طن من الحبوب عموما مع الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار 2970 كغ.

    واختتمت عملية حصاد الشعير في محافظة بردع مع أنها توشك على الاختتام في كوردمير حيث تم حصاد 28994 هيكتار من 29926 هيكتار من حقول الشعير على نطاق المحافظة وبلغت الإنتاجية المتوسطة فيها 3330 كغ من كل هيكتار.

    ومؤشرات المحافظات الأخرى كالآتي:

    المحافظة

    حقل الشعير، هيكتار

    المساحة المحصودة، هـ

    الإنتاجية، 100 كغ

    من كل هيكتار

    نفطتشالا

    31404

    28315

    25,1

    شاكي

    21626,3

    12800

    34,0

    بلاسوار

    14900

    13571

    32,0

    صابر آباد

    9600

    8799

    37,7

    زرداب

    5730

    5205

    30,5

    يفلاخ

    5082,5

    4600

    29,0

    جليل آباد

    4509,1

    4210

    35,2

    بردع

    2568

    2568

    31,0

    بيلقان

    1765

    1681

    27,7

    ساموخ

    3544

    2472

    35,1

    جورانبوي

    11500

    7956

    24,0

    قاخ

    2881

    2120

    26,1

    ماصالي

    2786

    2269

    18,1

    أغجابدي

    5637

    4530

    30,0

    فضولي

    8505

    6642

    30,5

    أغدام

    2215

    1489

    36,3

    تارتر

    3814,5

    2495

    33,1

    وحصاد الشعير في سائر المحافظات جار وفق الجدول.

    يذكر انه بلغت مساحة الحقول المزروعة بالحبوب في أراضي أذربيجان هذا العام 8ر1009139 هيكتار ومنها 6777793 هيكتار للقمح و8ر331346 هيكتار للشعير.

     

     

    AZERTAG.AZ :  بيان خاص حول حصاد الحبوب على نطاق البلد حتى الآن
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      بيان خاص حول حصاد الحبوب على نطاق البلد حتى الآن