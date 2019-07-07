إدراج قصر إمارة شاكي ومركز شاكي التاريخي في قائمة التراث العالمي لليونسكو

باكو، 7 يوليو، أذرتاج

ادرج ملف "مركز شاكي التاريخي مع قصر إمارة شاكي" / خان سراي/ الأذربيجاني في قائمة التراث العالمي لليونسكو في الجلسة التالية للدورة الـ43 للجنة التراث العالمي للمنظمة المنعقدة لدى مركز باكو للمؤتمر في 7 يوليو اليوم.

أفادت أذرتاج أن الجلسة استمعت إلى تقرير بتقديم مجلس الأماكن التاريخية وحماية الآثار وجاء فيه أن شاكي تقع شمال غربي أذربيجان بالشاطئ الأيمن من نهر كور وفي 700 م من سطح البحر وعلى بعد 370 كم عن باكو العاصمة وفي سفوح جبال القوقاز الكبرى الجنوبية على منأى بالمناطق المركزية في مكان معزول.

وأشار التقرير إلى أن قصر خانات شاكي أثر تاريخي وهندسي معماري ذي الأهمية العالمية والقصر مبني في القرن الـ18 الميلادي داخل جدران القلعة وهو ذو طابقين طول المبنى 30 م على مساحة عامة تبلغ 300 متر مربع. ويتكون القصر من 6 غرف و4 ممرات وشرفتين. ويحيط القصر مع مركز شاكي التاريخي بمساحة بلغت 120 هيكتار.

وخلال المناقشات أكد كل من الكويت وأنغولا والصين والبحرين والبرازيل وإندونيسيا وتانزانيا وتونس وقيرغيزستان والبوسنة والهرسك وأوغندا والنرويج وزيمبابوي وبوركينا فاسو وإسبانيا وغواتيمالا وأستراليا على ضرورة إدراج الملف المذكور في قائمة التراث العالمي.

وفي ختام الإجراءات خطب وزير الثقافة الأذربيجاني ابولفس قرايف رفع فيه شكره لأعضاء اللجنة على صدور القرار ذي الصلة.