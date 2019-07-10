باكو، 10 يوليو / تموز، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مثلو جمعية أرباب العمل الفرنسية – ميديف.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي ممثلو جمعية أرباب العمل الفرنسية

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