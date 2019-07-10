الرئيس إلهام علييف يلتقي ممثلو جمعية أرباب العمل الفرنسية
AzerTAg.az
١٠.٠٧.٢٠١٩ [١٢:١٠]
باكو، 10 يوليو / تموز، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مثلو جمعية أرباب العمل الفرنسية – ميديف.
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