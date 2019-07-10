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    الرئيس إلهام علييف يلتقي ممثلو جمعية أرباب العمل الفرنسية

    ١٠.٠٧.٢٠١٩ [١٢:١٠]

    باكو، 10 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مثلو جمعية أرباب العمل الفرنسية – ميديف.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي ممثلو جمعية أرباب العمل الفرنسية
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    الرئيس إلهام علييف يلتقي ممثلو جمعية أرباب العمل الفرنسية الرئيس إلهام علييف يلتقي ممثلو جمعية أرباب العمل الفرنسية الرئيس إلهام علييف يلتقي ممثلو جمعية أرباب العمل الفرنسية الرئيس إلهام علييف يلتقي ممثلو جمعية أرباب العمل الفرنسية