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    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية القوقازية بمجلس الشيوخ الفرنسي

    ٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١١:٣٥‎]

    باكو، 30 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية القوقازية بمجلس الشيوخ الفرنسي آلان أوبر والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية القوقازية بمجلس الشيوخ الفرنسي
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