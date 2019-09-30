الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية القوقازية بمجلس الشيوخ الفرنسي
AzerTAg.az
٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١١:٣٥]
باكو، 30 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية القوقازية بمجلس الشيوخ الفرنسي آلان أوبر والوفد المرافق له.
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