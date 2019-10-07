تنظيم مسيرة إلى محمية " كيشيكتشي داغ" في إطار "أيام التراث الأوروبي"

باكو، 7 أكتوبر، أذرتاج

نظمت وزارة الثقافة بمشاركة السلطة التنفيذية لمحافظة أغستافا مسيرة إلى محمية "كيشيكتشي داغ" الطبيعية التي تم إعلانها محمية تاريخية وثقافية للدولة في عام 2007 بموجب مرسوم رئيس جمهورية أذربيجان.

كما أفادوا من قسم الإعلام والعلاقات مع المجتمع لوزارة الثقافة لوكالة أذرتاج أنه تم إنجاز هذا الحدث في شهر سبتمبر في إطار "أيام التراث الأوروبي" بالذات.

والغرض الرئيسي من المسيرة عبارة عن أن يظهر هذا الأثر الثقافي التاريخي كتراثنا الأوروبي المشترك والسعي على تعزيز الجهود لحمايته. ينوي الجانب الأذربيجاني القيام بالأعمال المشتركة مع جورجيا في المستقبل لتقديم مثل هذه الآثار الواقعة على حدود البلدين في إطار اليونسكو والصيغ الأخرى كنماذج للقيمة الثقافية للشعبين الأذربيجاني والجورجي وكذلك الجسر الثقافي التاريخي بين البلدين.

أفيد للعلم أنه تقام بأنشطة الدعاية والتوعية المتواصلة من قبل الوزارة في إطار "أيام التراث الأوروبي" و"اليوم العالمي للآثار" في مواقع العديد من المحميات والآثار، ولاسيما محمية غوبوستان الوطنية التاريخية والفنية و"محمية كيشيكتشي داغ" التاريخية والثقافية للدولة ومحمية "أويي" التاريخية والثقافية للدولة ومحمية "كنجه" التاريخية والثقافية للدولة ومحمية "غابالا" التاريخية والثقافية للدولة ومحمية "زاغاتالا" التاريخية والثقافية للدولة غيرها من أراضي المحمية. وتقام في إطار المشروع بأيام "الباب المفتوح" في المحميات وبالمعارض المخصصة للحفاظ على تراثنا الثقافي وإلخ. الغرض الرئيسي هنا هو حماية المعالم الأثرية وتعزيز تضامن الدولة والمجتمع في هذا المجال وإبلاغ الجمهور بتاريخهم وقيمتهم.

يستند التراث الثقافي والذاكرة التاريخية للشعبين الأذربيجاني والجورجي إلى تقاليد حسن الجوار والصداقة وستتواصل هذه العلاقات في النمو فيما بعد أيضاً على أعلى مستوى لحماية وحدة شعبينا والحفاظ على تراثنا التاريخي والثقافي ونقله إلى الأجيال القادمة.