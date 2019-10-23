الأكاديمي راميز مهدييف رئيسا جديدا لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية
AzerTAg.az
٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٨:١٨]
باكو، 23 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
جرت انتخابات لمنصب رئيس أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية على هامش الاجتماع العام في 23 أكتوبر.
أفادت وكالة أذرتاج ان الانتخابات شارك فيها أعضاء الأكاديمية.
وانتخب الأكاديمي راميز مهدييف رئيسا جديدا لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية. لأول مرة في تاريخ الأكاديمية، يتم انتخاب الرئيس من العلوم الإنسانية والاجتماعية.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٤:٣٥]
١٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٣٧]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٢:٣٧]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [٢١:٢٠]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٧]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٥]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٠]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣١]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [٢١:٢٣]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢٥]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٧:٤٦]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٨:١٨]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٤:٣٥]
١٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٣٧]
٢٢.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤١]
٢١.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٣١]
١٨.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٠٧]
١٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٣٧]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣١]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:١٦]
١٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٨]
١٧.١٠.٢٠١٩ [١٥:٤٤]
١٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
١١.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
٢٢.١٠.٢٠١٩ [١٤:٤٥]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢١]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٥:٢٤]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٣:٢٣]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٢:٤٨]
٢٢.١٠.٢٠١٩ [١٥:٤٢]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٤:٢١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك