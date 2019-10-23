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    علم وتعليم


    الأكاديمي راميز مهدييف رئيسا جديدا لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية

    ٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٨:١٨]

    باكو، 23 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    جرت انتخابات لمنصب رئيس أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية على هامش الاجتماع العام في 23 أكتوبر.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الانتخابات شارك فيها أعضاء الأكاديمية.

    وانتخب الأكاديمي راميز مهدييف رئيسا جديدا لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية. لأول مرة في تاريخ الأكاديمية، يتم انتخاب الرئيس من العلوم الإنسانية والاجتماعية.

    AZERTAG.AZ :الأكاديمي راميز مهدييف رئيسا جديدا لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية
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    الأكاديمي راميز مهدييف رئيسا جديدا لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية الأكاديمي راميز مهدييف رئيسا جديدا لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية