ترويج التعددية الثقافية الأذربيجانية في بلدان أمريكا اللاتينية على نطاق واسع

باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج

يقوم مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية بتنفيذ مشروع تعليم موضوع "التعددية الثقافية الأذربيجانية" في الجامعات المحلية والأجنبية منذ عام 2015. إنه أحد أكثر المشاريع نجاحاً واستدامة للمركز. نتيجة للأنشطة المتسقة والهادفة التي قام بها المركز تحقيقاً لمبادرة الرئيس إلهام علييف "لترويج أذربيجان كمركز للتعددية الثقافية في العالم" ، يشمل تدريس موضوع "التعددية الثقافية الأذربيجانية" الجغرافيا المتسعة بشكل متزايد.

صرحت بهذا لوكالة أذرتاج السيدة بلوره أصلان غيزي، كبير المستشارين للمركز والتي أفادت أيضاً أن الجامعات الأجنبية الأخيرة التي بدأ تدريس موضوع "التعددية الثقافية الأذربيجانية" فيها هي جامعات أمريكا اللاتينية. وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية والجامعة الفيدرالية البرازيلية، سيتم تدريس موضوع "التعددية الثقافية الأذربيجانية" اعتباراً من السنة الدراسية 2019-2020 في هذه الجامعة.

من الجدير بالذكر أنه يتم إعطاء الدروس في موضوع النموذج الأذربيجاني للتعددية الثقافية على أساس الاتفاق بين مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية وجامعات الدول الأجنبية.