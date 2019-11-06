أذربيجان قدمت مذكرة الاحتجاج لروسيا

باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

في 6 نوفمبر، أستدعي السفير المفوض فوق العادة للاتحاد الروسي في جمهورية أذربيجان ميخائيل بوشارنيكوف إلى وزارة الخارجية والتقى نائب وزير الخارجية خالاف خالافوف.

أفاد المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية لوكالة أذرتاج ان مذكرة الاحتجاج قدمت من وزارة الخارجية إلى السفير الروسي فيما يتعلق بزيارة "الممثلين" للنظام غير القانوني الذي تم إنشاؤه في أراضي أذربيجان المحتلة ماسيس مايليان وليرنيك هوفانيسيان إلى الاتحاد الروسي.

تشير المذكرة إلى أن دخول "ممثلي" الكيان المصطنع في الأراضي المحتلة لأذربيجان إلى أراضي روسيا وعقدهما اجتماعات مع عدد من الخبراء الروس وممثلي المراكز الأكاديمية، يهدف إلى تعزيز الوضع الراهن في الأراضي المحتلة من قبل أرمينيا منذ قرابة 30 عاماً و يخدم إبقاء الأراضي الأذربيجانية تحت الاحتلال.

أكدت الوزارة على أن مثل هذه الزيارات تحمل طابعا استفزازيا على الدوام وتعارض سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وتقوض عملية التفاوض وتضر بالصدق والثقة العالية بين اذربيجان وروسيا وكذلك أبلغت الجانب الروسي عن موقفها بأن هذه الزيارة لا تتفق قطعاً مع أحكام "معاهدة الصداقة والتعاون والأمن المتبادلة بين جمهورية أذربيجان والاتحاد الروسي المؤرخ في 3 يوليو 1997".

وقال السفير ميخائيل بوشارنيكوف إن موقف موسكو الرسمي من النزاع واضح ولم يتغير وأن دخول أي " ممثلين" من أي كيان مجهول إلى أراضي روسيا لا يعكس الموقف الرسمي للبلاد. وقال أيضاً إنه سيقدم تقريراً إلى وزارة خارجية الاتحاد الروسي بشأن احتجاج الجانب الأذربيجاني.