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    ثقافة


    عقد المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة في تونس

    ١٦.١٢.٢٠١٩ [١٦:٠٣]

    تونس، 16 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاجذأ)

    سيعقد المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة للبلدان الأعضاء في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في تونس في الفترة ما بين 17-18 ديسمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج انه من المقرر مناقشة حول تنفيذ القرارات المتخذة في المؤتمرات السابقة وعرض تقرير لجنة التراث العالمي الإسلامي والنظر في مشروع وثيقة الثقافة الرقمية ومقترحات لتمويل المشاريع الثقافية خلال المؤتمر تحت عنوان "من أجل تطوير السياسات الثقافية الراهنة في العالم الاسلامي". ومن المخطط انتخاب أعضاء المجلس الاستشاري المعني بتنمية الثقافة في العالم الإسلامي ومناقشة مكان انعقاد المؤتمر القادم. سيعتمد الإعلان التونسي في نهاية المؤتمر.

    وسيعقد خلال الامؤتمر حفل الختام الرسمي لـ"تونس - عاصمة للثقافة الإسلامية لسنة 2019".

    AZERTAG.AZ :عقد المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة في تونس
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