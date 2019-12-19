إطلاع طلبة معهد اللاهوت على المركز الدولي للتعددية الثقافية

باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

زار طلبة معهد اللاهوت الأذربيجاني مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية.

تفيد أذرتاج عن بيان معهد اللاهوت أن المدير التنفيذي لمركز باكو الدولي للتعددية الثقافية روان حسنوف تحدث في اللقاء مع الطلبة عن بيئة التعددية الثقافية السائدة في أذربيجان. وقال إن سياسة الدولة في مجال العلاقات بين المجتمعات والطوائف والدين في أذربيجان في العهد الحالي تقوم على أحكام القانون الدولي وجذورها التاريخية الغنية وأكد أن بلوغ التسامح في أذربيجان مستواه الحالي هو نتيجة السياسة المنتهجة من جانب رئيس الدولة والتعامل المتساوي لكل مواطن بغض النظر عن دينه ولغته وتبعيته القومية.

خلال الاجتماع، أشير إلى أن التعددية الثقافية الموروثة من الزعيم الوطني حيدر علييف سياسة الدولة وأسلوب الحياة في أذربيجان. وتم التأكيد على أن الهدف الرئيسي مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية هو ضمان التسامح وحماية التنوع الثقافي والديني واللغوي وكذلك تعريف أذربيجان كمركز للتعددية الثقافية في العالم واستكشاف وتعزيز النماذج متعددة الثقافات الموجودة بما يتماشى مع أيديولوجية الأذربيجانية.

ثم قدمت معلومات حول تاريخ وأنشطة مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية. وقال المدير التنفيذي إن مادة "التعددية الثقافية الأذربيجانية " تدرس في 22 دولة حول العالم مبلغا أن الشباب الذين يدرسون التعددية الثقافية الأذربيجانية دعوا لزيارة بلادنا وأوضح أنهم يشاركون في المدارس الصيفية والشتوية للتعددية الثقافية التي ينظمها مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية.

تواصل اللقاء بمناقشات.

يقوم معهد اللاهوت الأذربيجاني بعديد من الأنشطة لتربية الشباب بروح الوطنية والتعرف على البيئة المتسامحة القائمة في بلدنا وكذلك التعددية الثقافية التي تعد جزءاً لا يتجزأ عن سياسة الدولة.