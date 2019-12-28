إشهار كتاب " النسيمي بلامكان ولازمان" ومجلة "رسالة"

باكو، 28 ديسمبر، ر. إيمانوفا، أذرتاج

في 27 ديسمبر، تم إشهار العددين الجديدين لمجلة "رسالة" العلمية الدولية في متحف نظامي كنجوي الوطني للأدب الأذربيجاني.

كما تم إشهار كتاب "النسيمي بلامكان وبلازمان" بقلم مدير المتحف، الأكاديمي رافائيل حسينوف في هذا الحدث.

قال الأكاديمي رفائيل حسينوف في كلمة له في الحفل، إن عام 2019 ستظل في الذاكرة بعدد من الأحداث المهمة في تاريخ بلادنا.

وفي معرض حديثه عن إعلان هذا العام "عام النسيمي" في أذربيجان، قال الأكاديمي إنه قد أتخذت سلسلة من التدابير في بلادنا وخارجها بمناسبة الذكرى الـ 650 للمفكر. وقال إن "عام النسيمي" الذي على وشك الانتهاء سيظل في الذاكرة بتأليف الأبحاث القيمة عن التراث الغني للمفكر العظيم وشعره الفلسفي وقبضه على ناصية الفن. وفي نصف القرن الأخير تم الاحتفال بيوبيل الشاعر الكبير ثلاث مرات على مستوى اليونسكو.

وقد أشير إلى أن متحف الأدب أيضاً قدم إسهاما في "عام النسيمي". وهكذا، نشر موظفو المتحف مقالات في العديد من المجلات والمنشورات العلمية حول المفكر العظيم النسيمي. تم نشر هذه المقالات ليس فقط باللغات الأذربيجانية والتركية والروسية والإنجليزية والإسبانية ولكن أيضاً غيرها من اللغات المختلفة. في الوقت نفسه، أصدر المتحف تقويماً وملصقاً مخصصاً للنسيمي.

أفيد أن إحدى هذه الأعمال القيمة التي نقلت مصير النسيمي ونبوغه إلى المجتمع الدولي هو كتاب "النسيمي بلامكان وبلازمان". يعد هذا الكتاب الصادر في أربع لغات وهي الأذربيجانية والروسية والإنجليزية والتركية مساهمة لا تقدر بثمن ليس فقط على نطاق البلاد ولكن أيضاً في الدراسات العلمية المتنامية لتراث النسيمي في العالم.

كما تحدث رافائيل حسينوف عن الأعداد الجديدة لمجلة "رسالة" للأبحاث العلمية التي نشرها متحف الأدب.

وأشار الأكاديمي إلى أن العدد الجديد من مجلة "رسالة" للبحث العلمي والتي تعد واحدة من المصادر العلمية الموثوقة به والتي تشمل الأبحاث في مختلف الموضوعات وقضايا الأدب الأذربيجاني وكذلك الأدب الشرق أوسطي وأنها تصدر كل عام بأعدادها الجديدة. يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لـمجلة "رسالة" في تمكين موظفي المتحف والعلماء الشباب والباحثين من إعلام المجتمع العلمي بأعمالهم في مجموعة متنوعة من الموضوعات العلمية. اليوم، يتم تقديم العددين الجديدين من المجلة 1(16) و2 (17). من بين مؤلفي هذا المقال الدكاتيره في العلوم ودكاتيره الفلسفة والباحثون الشباب الذين يستعدون لمناقشة الأطروحة العلمية.

قدم رافائيل حسينوف معلومات عن إصدار مجلة "رسالة" التي تعتبر أحد أكثر المصادر قيمة لدراسة العلوم الإنسانية بالرقم التسلسلي الدولي القياسي وإدراجها في قاعدة EBSCO الأمريكية للبيانات الإلكترونية. وأكد على أهمية نشر أحد الأعداد القادمة للمجلة والمقالات المنشورة فيها باللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات.

في هذا الحدث، قدمت نشرات جديدة من مجلة "رسالة" إلى مؤلفي المقالات وتم إجراء مناقشات حول موضوعات البحث.

من الجدير بالذكر أن العدد ال16 من مجلة "رسالة" للبحث العلمي يحتوي على مقال بقلم الباحث شيخعلي علييف رئيس القسم العربي في وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية (أذرتاج) حول شرح خطيب تبريزي لمعلقة إمرئ القيس.

كرس كتاب "النسيمي بلامكان وبلا زمان" الذي ألفه الأكاديمي رافائيل حسينوف للذكرى الـ650 لسيد عماد الدين النسيمي الذي له مكانة خاصة في تاريخ الشعر والفكر الأدبي لأذربيجان والذي أثر على تطور الشعر باللغة التركية الاذربيجانية والتفكير الفلسفي في عصره ولعدة قرون. على الرغم من أن النسيمي انضم في مختلف الأزمنة من عمره إلى مختلف التيارات والمذاهب وعكس أهدافها وأغراضها في قصائده ولكن العالم الشعري المليء بحكمة النسيمي لم يتقيد بأي شكل من الأشكال في إطار ما. يعود بيان الشاعر المفكر عن "لامكان ولازمان" إلى شخصه وعقيدته وتراثه الأدبي. وتصور عماد الدين النسيمي الإنسان وعالمه الروحي بالهيئات الخيالية وتغنى طول تراثه الحب السامي والإنسان الكامل وألف قصائده بتركية أذربيجان والفارسية والعربية. في الوقت الحاضر تم نقل مؤلفات الشاعر الذي لا يسعه المكان والزمان إلى العديد من اللغات الشرقية والغربية ونشرها وأجرى ولايزال يجري علماء العالم الدراسات فيها ونصب تمثالاً للشاعر الصامد في نضاله من أجل عقيدته ليس في وطنه في أذربيجان فقط، بل في عدد من الدول الأجنبية ايضا. والمحرر العلمي للكتاب الأكاديمي المرحوم واسم محمد علييف.