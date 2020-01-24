تواصل قبول الأطروحات إلى الندوة الدولية حول تجربة التعايش في الثقافة الإسلامية

باكو، 24 يناير (أذرتاج).

تقبل الأطروحات للندوة الدولية حول "تجربة التعايش في الثقافة الإسلامية" التي ستعقد في باكو في الفترة من 16 إلى 17 أبريل بتنظيم معهد اللاهوت لأذربيجان وجامعة كيريكالي التركية.

أفادت أذرتاج نقلاً عن معهد اللاهوت أنه من الواجب تقديم الأطروحات بحلول 16 فبراير للمشاركة في الندوة. يجب أن يكون الحجم الإجمالي للأطروحة 300-350 كلمة وأن تحتوي على اسم واسم العائلة للمؤلف والمؤسسة التي يعمل فيها ومنصبه وشهادته الأكاديمية (إن يملك) وعنوان بريده الإلكتروني في بداية المقالة. في بداية المقال، يجب أن تتبع الكلمات المفتاحية المعلومات عن المؤلف باللغة التي كتبت بها الأطروحة. تكتب الأطروحة في الحجم A4 والقياس 12 للحروف والفراغ 2 سم من فوق الورق ومن تحته و3 سم من اليسار و1 سم من اليمين وبعثها بكتابة في شكل حروف طباعـة “Times New Roman” إلى بالبريد الإلكتروني edu.az. symposiumbaku @ ait باللغات الأذربيجانية أو التركية أو الإنجليزية أو الروسية.

يجب أن تحتوي الأطروحة المقدمة على الإطار المفاهيمي لمبدأ التعايش في الثقافة الإسلامية والعوامل التي تعززه وتحدياته والشخصيات المثالية التي تسهم فيه وأمثلة على التقارب في التاريخ الإسلامي والآثار السلبية لمفهوم الإسلام في سياق والتعصب والفكر التكفيري وغيرها من الموضوعات المماثلة.

من الجدير بالذكر أن الهدف من عقد الندوة هو تحديد فرص التعايش بين أذربيجان وتركيا في سياق الثقافة الإسلامية واكتشاف مساهمات الخبراء والعلماء في هذا المجال باستخدام تجربة المجتمعات الإسلامية. من المهم أيضاً تحديد وتشجيع استخدام ممارسة التعايش بين البلدان في العصر الحديث والدور المستقبلي لهذه الممارسة، للمساهمة في تطوير البحوث العلمية والسياسية والعامة والفردية حول تجربة التعايش في الثقافة الإسلامية وضمان تواصل العلاقات بين أذربيحجان وتركيا أكثر متانة واستدامة