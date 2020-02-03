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    شهريار محمدياروف وتيمور رجبوف في العشرة الأولى من تصنيفات الاتحاد الدولي للشطرنج لشهر فبراير

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [٠١:٢٧]

    باكو، 3 فبراير، أذرتاج

    أصدر الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE) قائمة التصنيف لشهر فبراير.

    تفيد أذرتاج أن الأستاذين الأذربيجانيين للشطرنج شهريار محمدياروف ب2770 نقطة وتيمور رجبوف ب2765 نقطة استقرا في قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم. حيث احتل شهريار محمدياروف (2770) المركز الثامن وتيمور رجبوف (2765) المركز العاشر في القائمة. استقر الأعضاء الآخرون في فريقنا وهم نجات عباسوف (2670 نقطة) في المركز ال67 وقدير حسينوف (2666) في المركز ال72.

    يتصدر البطل العالمي الحالي النرويجي ماغنوس كارلسن (2862) قائمة لاعبي الشطرنج للرجال. يشارك الأمريكيان فابيانو كاروانا (2842 نقطة) وليرين دينغ (2805 نقطة) في المراكز التالية.

    من بين لاعبات الشطرنج استقرت غوناي محمد زاده (2455) في المركز الثامن والعشرين وغولنار محمدوفا (2386) المركز الخامس والسبعين، علوية فتح علييفا (2377) المركز السادس والثمانين. وتحتل الرياضيتان الصينيتان هوى ييفان (2664 نقطة) وفينكون كو (2583 نقطة) والهندية هومبى كونيرو (2580 نقطة) المراكز الثلاثة الأولى من أقوى لاعبات الشطرنج النساء.

    AZERTAG.AZ :شهريار محمدياروف وتيمور رجبوف في العشرة الأولى من تصنيفات الاتحاد الدولي للشطرنج لشهر فبراير
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    شهريار محمدياروف وتيمور رجبوف في العشرة الأولى من تصنيفات الاتحاد الدولي للشطرنج لشهر فبراير