أذربيجان تشارك في جائزة المغرب الكبرى للجودو
AzerTAg.az
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٣٠]
باكو، 26 فبراير / شباط، (أذرتاج)
تستضيف مدينة الرباط بطولة الجائزة الكبرى للجودو في الفترة ما بين 6-8 مارس.
أفادت وكالة أذرتاج أن أذربيجان تشارك في هذه البطولة بفريق يشمل على 10 لاعبين و4 لاعبات سيتنافسون مع أكثر من 611 مشارك عن 95 بلدا.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٢٢]
٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٤٩]
٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٤٦]
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٠٢]
٢٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٣]
٢٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٣٦]
٢٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٤٢]
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٣١]
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٢٦]
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:١٦]
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٠٩]
٢٥.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:١٦]
٢٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٦]
٢٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٣٤]
٢٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٣٣]
٢٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]
٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [٢٣:٥٠]
١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٠٦]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٠١:٠٠]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٤٨]
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٠٢]
٢٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:١٤]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٣٦]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٣٦]
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٤٩]
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٤١]
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٥٥]
٢٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٣٧]
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٥٢]
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٥٣]
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:١٣]
٢٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:١٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك