أذربيجان تشارك في جائزة المغرب الكبرى للجودو

باكو، 26 فبراير / شباط، (أذرتاج)

تستضيف مدينة الرباط بطولة الجائزة الكبرى للجودو في الفترة ما بين 6-8 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج أن أذربيجان تشارك في هذه البطولة بفريق يشمل على 10 لاعبين و4 لاعبات سيتنافسون مع أكثر من 611 مشارك عن 95 بلدا.