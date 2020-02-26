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    رياضة


    أذربيجان تشارك في جائزة المغرب الكبرى للجودو

    ٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٣٠]

    باكو، 26 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    تستضيف مدينة الرباط بطولة الجائزة الكبرى للجودو في الفترة ما بين 6-8 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج أن أذربيجان تشارك في هذه البطولة بفريق يشمل على 10 لاعبين و4 لاعبات سيتنافسون مع أكثر من 611 مشارك عن 95 بلدا.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تشارك في جائزة المغرب الكبرى للجودو
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