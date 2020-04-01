"بيت الإيسيسكو الرقمي" يتيح جميع محتويات المنصة الرقمية للرابطة المحمدية للعلماء

باكو، 1 ابريل / نيسان، (أذرتاج)

افادت وكالة اذرتاج انه في إطار مبادرة "بيت الإيسيسكو الرقمي"، التي أطلقتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، لدعم جهود مواجهة انعكاسات جائحة كورونا على مجالات التربية والعلوم والثقافة، واستشرافًا منها للتحولات المستقبلية في هذه المجالات، أنشأت الإيسيسكو منصة تفاعلية رقمية تضم محتويات متنوعة في مجالات اختصاص المنظمة.

وتنفيذا لاتفاقية التعاون المبرمة في شهر فبراير الماضي بين الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية، ستتيح منصة الإيسيسكو الرقمية، عبر الموقع الإلكتروني للمنظمة (www.icesco.org) جميع المحتويات الرقمية للرابطة المحمدية، والتي تضم:

1- منصة الرائد لنشر المعرفة الدينية الآمنة.

2- دفاتر تفكيك خطاب التطرف.

3- متحف العلم والعمران.

4- متحف تاريخ العلوم.

5- بوابة الرابطة المحمدية للعلماء.

وتوفر هذه المحتويات دروسًا علمية رقمية في مجالات العلوم الإسلامية، بهدف نشر الإسلام الوسطي المعتدل. كما تتضمن دفاتر لتفكيك خطاب التطرف على الشبكة العنكبوتية وتقديم نموذج تنويري عبر تقنيات حديثة وأدوات معرفية ومفاهيم لغوية دقيقة.

وإلى جانب هذين المكونين، نجد المتحف الرقمي للعلم والعمران، الذي يُعنى بمواقع التراث الثقافي والحضاري والمعارف والمهارات التراثية في بعض الحواضر الإسلامية؛ ومتحفًا ثانيًا حول تاريخ العلوم يبرز إسهامات العلماء المسلمين في العلوم الدقيقة. وأخيرا هناك رابط مباشر للمحتويات الرقمية للرابطة يضم كبسولات رقمية لمواجهة فيروس كورونا، وأبحاثًا ودراسات ومجلات ومنشورات علمية ومقاطع فيديو في مختلف العلوم الشرعية واللغوية.

وتدعو الإيسيسكو جميع الدول الأعضاء والمؤسسات إلى تزويد المنظمة بالمحتويات الرقمية ذات الصلة بالمجالات التربوية والثقافية والعلمية والاتصالية للتعريف بها وإبراز مساهمتها الحضارية، وتشجيع البحث العلمي ونشر الثقافة البانية التنويرية.