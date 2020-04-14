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    دوري الممتاز: اكثر المباريات تسجيلا للهدف

    ١٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٤١]

    باكو، 14 أبريل ، أذرتاج

    سجلت 6 أهداف في اكثر المباريات المنظمة خلال الجولات الـ20 بدوري الممتاز المتوقف بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال الموسم الجاري. وجاء ذلك مرتين في مباراة سومغايت – نفطجي التي تغلب فيها الضيف نفطجي باربعة اهداف مقابل اثنين على سومغايت في 27 اكتوبر العام الماضي ومباراة زيرة – قراباغ التي انتهت بفوز الضيف قراباغ بستة اهداف دون رد.

    أفادت أذرتاج أن تاريخ بطولات أذربيجان لكرة القدم شهد اكثر المباريات تسجيلا للهدف في الموسم الـ1996/1997م للبطولة المنظمة منذ عام 1992م وذلك بتسجيل 16 هدفا حيث تغلب كبز كنجة على ضيفه شمكير بحساب 14-2.

    كما شهد المشجعون تسجيل 12 هدفا في 3 مباريات ومنها مباراتان بمشاركة كبز كنجة وذلك أن كبز فاز على حساب بامبيقجي من نفطتشالا 10-2 ذهابا وعلى شاهداغ القوصاري 11-1 امام جمهوره.

    وجاء اكثر المباريات تسجيلا للهدف التي انتهت بالتعادل بحساب 6-6 في مباراة ويلاش الماصاليي وتوران الطاووسي.

    AZERTAG.AZ : دوري الممتاز: اكثر المباريات تسجيلا للهدف
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