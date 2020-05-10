انخفاض الودائع المصرفية لغير المقيمين

باكو، 10 مايو ، أذرتاج

كان حجم ودائع غير المقيمين لدى البنوك التجارية الى اول ابريل 457 مليون مانات.

قال البنك المركزي إن الودائع انخفضت قدر 3ر164 مليون مانات قياسا الى اول مارس. و8ر111 مليون مانات من الودائع بالعملة الوطنية و1ر345 مليون مانات بالعملة الاجنبية.