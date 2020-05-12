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    اعلان موعد استئناف الدوري الدنماركي لكرة القدم

    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٩]

    باكو، 12 مايو (أذرتاج).

    اعلن موعد استئناف الدوري الدنماركي لكرة القدم.

    افادت وكالة أذرتاج ان البطولة ستبدأ في 28 مايو، حسبما جاء في الموقع الرسمي للدوري. ويخطط انتهاء الدوري في 26 يوليو.

    يجب الذكر ان "ميتيولاند" يتصدر الدوري الدنماركي ب62 نقطة من 24 جولة.

    AZERTAG.AZ :اعلان موعد استئناف الدوري الدنماركي لكرة القدم
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