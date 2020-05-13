وفاة نائب رئيس اتحاد المصارعة الأذربيجاني السابق

باكو، 13 مايو / أيار، (أذرتاج)

توفي اليوم محمد علي عمروف نائب رئيس اتحاد المصارعة الأذربيجاني السابق.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن اتحاد المصارعة الاذربيجاني ان متخصصا من ذوي الخبرة يعمل مدرب المنتخب الوطني الروسي للسيدات توفي عن عمر يناهز 68 عامًا في عيادة لماخاتشكالا.

ويكر أنه ولد في 29 مايو لعام 1952 في قرية تلياروش بمنطقة شارودا بجمهورية داغستان. حصل محمد علي عمروف أستاذ الرياضة في اتحاد الجمهورية الاشتراكية السوفياتية على وسام أعلى اللجنة الأولمبية من أجل إنجازاته في المصارعة الحرة في أولمبياد سيدني وأثينا وعلى وسام الصداقة في عام 2007.

شغل في سنوات 2008-2017 منصب نائب رئيس المصارعة الحرة في اتحاد المصارعة الاذربيجاني وكان مدير المنتخب الوطني الروسي للسيدات منذ عام 2019.