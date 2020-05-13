عقد اجتماع افتراضي للجنة الاندية لكرة القدم
AzerTAg.az
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [٢٣:١٥]
باكو، 13 مايو ، أذرتاج
يعقد اجتماع افتراضي بصيغة مؤتمر فيديو للجنة الأندية بمبادرة الرابطة الاذربيجانية لاتحادات كرة القدم في 14 مايو غدا.
أفادت أذرتاج أن الاجتماع الافتراضي يعقد الساعة 12.00 ويشارك فيه مسؤولون عن الرابطة الاذربيجانية لاتحادات كرة القدم وادارة دوري كرة القدم للمحترفين وأندية دوري الممتاز.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [٢٠:٢٣]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٤:٢٢]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٢:٥٩]
٠٨.٠٥.٢٠٢٠ [٢٣:٥٦]
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [٢٣:١٠]
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [١٦:٣٠]
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [١٤:٠٥]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:٥٦]
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [٢٣:٠٠]
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:٢٧]
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [١٧:٤٨]
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [٢٣:٠٣]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [٢٠:٥٦]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [٢٠:٢٧]
٠٩.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:٣٤]
٠٥.٠٥.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٠٤]
٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٤٥]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:٠٧]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢١]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٢]
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:٣٥]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:١٦]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:٥١]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:٣٤]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:٤٢]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [١٥:٣٥]
١٠.٠٥.٢٠٢٠ [١٧:٤٨]
٠٩.٠٥.٢٠٢٠ [١٦:٤٥]
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [٢٣:١٦]
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:٠٣]
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:٤١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك