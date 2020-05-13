باكو، 13 مايو ، أذرتاج يعقد اجتماع افتراضي بصيغة مؤتمر فيديو للجنة الأندية بمبادرة الرابطة الاذربيجانية لاتحادات كرة القدم في 14 مايو غدا. أفادت أذرتاج أن الاجتماع الافتراضي يعقد الساعة 12.00 ويشارك فيه مسؤولون عن الرابطة الاذربيجانية لاتحادات كرة القدم وادارة دوري كرة القدم للمحترفين وأندية دوري الممتاز.

AZERTAG.AZ : عقد اجتماع افتراضي للجنة الاندية لكرة القدم

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