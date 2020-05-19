باكو، 19 مايو (أذرتاج) تم تأجيل الاجتماع الافتراضي للجنة التنفيذية للاتحاد الاوروبي لكرة القدم اليوفا ، المقررة اقامته في 27 مايو. افادت أذرتاج ان الاجتماع سيقام في 17 يونيو. ستناقش في الاجتماع المسائل المتعلقة بالملاعب المقترحة لاستضافة يورو 2020 بسبب تعليقه جراء تفشي فيروس كورونا. يجب الذكر ان باكو وسانكت بطرسبورغ ولندن وميونخ وروما وبوخارست ودوبلين وكوبنهاجن وبلباو وغلازغو وبودابست وامستردم تستضيف ألعاب الدورة.

AZERTAG.AZ : تأجيل اجتماع افتراضي للجنة التنفيذية ليوفا

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