اكتمال 70% من أعمال البناء على سكة الحديد بين لاكي وغابلا

أغداش، 30 مايو، رشاد ترك أوغلو، أذرتاج

يتواصل بناء خط السكة الحديد لاكي- غابلا الذي سيكون له تأثير إيجابي على تنمية السياحة في بلدنا. على الرغم من أن معظم المنطقة التي تم بناء السكة الحديدية فيها جبلية من حيث تكوين الأرض فقد تم الانتهاء بالفعل من 98 % من الطبقة الترابية.

تفيد أذرتاج أن بناء خط السكة الحديد أحادي المسار في غابلا بدأ في 2018 واكتمل بنسبة 70 %. يصل طول خط السكة الحديد 42.3 كيلومتر على طول المحور و44.49 كيلومتر على طول الطرق الجانبية. نظراً لتصميم سكة حديد لاكي-غبلا في مناطق جبلية صعبة تقع الطبقة الترابية في أراضي الحفر العالي (90 م) ومناطق الصب (12 م). تم الانتهاء من أعمال البناء والتركيب على البنية الفوقية لـ 23.24 كم من السكك الحديدية.

سيقف القطار الذي سينطلق من محطة لاكي عند محطة السكة الحديد قيد الإنشاء بالقرب من مطار غبلا. على الرغم من أن السكك الحديدية من باكو إلى أغداش مستقيمة وسلسة فإن الخط من محطة لاكي إلى غبلا يمر عبر صعود وهبوط في الجبال. تم الانتهاء من تشييد الهيكل الخرساني المقوى لمنصة محطة أغداش للسكك الحديدية وتجري أعمال البناء في مبنى محطة غبلا ومنصات السكك الحديدية ومحطة جر غبلا الفرعية الجديدة. كما تجري أعمال الترميم في محطة حاجالي الفرعية. من أجل إزالة مياه الأمطار من الطبقة الترابية يقام بإنشاء 133 ألف متر مكعب من المزاريب الخرسانية وتم الانتهاء من بناء 2200 متر الطبقة الترابية.

من أجل ضمان استدامة الطبقة الترابية يتوخى المشروع بناء حائطين للاستناد بطول 150 متر و127 متر وتم الانتهاء من بناء حائط الاستناد ب127 متر. في نفس الوقت، يتم تركيب خط نقل الطاقة الجانبي المغذي المستقل ب10 كيلو فولت وأعمدة التلامس. في الوقت نفسه، من المخطط بناء سياج معدني بطول 84 ألف 600 متر على طول خط السكة الحديد لضمان سلامة القطارات عالية السرعة التي تعمل على الخط.