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    قراباغ وكشله يتنافسان وديا مرة اخرى

    ٢٩.٠٧.٢٠٢٠ [٢٢:٥‎١]

    باكو، 29 يوليو، أذرتاج

    سيتنافس قراباغ أغدام وكشله باكو اللذان يواصلان استعداداتهما في غابالا وديا مرة اخرى.

    أفادت أذرتاج أن موعد المباراة محدد ليوم 5 اغسطس.

    وقد سبق أن تغلب قراباغ في المباراة الودية المنظمة 18 يوليو بثلاثة اهداف مقابل هدف يتيم.

    يذكر أن قراباغ يخوض نضالا في دوري الابطال وكشله في دوري اوروبا.

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