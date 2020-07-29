باكو، 29 يوليو، أذرتاج سيتنافس قراباغ أغدام وكشله باكو اللذان يواصلان استعداداتهما في غابالا وديا مرة اخرى. أفادت أذرتاج أن موعد المباراة محدد ليوم 5 اغسطس. وقد سبق أن تغلب قراباغ في المباراة الودية المنظمة 18 يوليو بثلاثة اهداف مقابل هدف يتيم. يذكر أن قراباغ يخوض نضالا في دوري الابطال وكشله في دوري اوروبا.

AZERTAG.AZ : قراباغ وكشله يتنافسان وديا مرة اخرى

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