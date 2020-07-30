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    صباح يوشك على التعاقد مع المدافع من الجبل الاسود

    ٣٠.٠٧.٢٠٢٠ [١٧:٤٢]

    باكو، 30 يوليو، أذرتاج

    يوشك نادي صباح باكو على انهاء محادثات ترمي الى نقل مدافع من الجبل الاسود.

    أفادت أذرتاج عن بيان النادي انه يتوقع توقيع عقد لمدة سنة مع المدافع نيكولا فويادونوفيتش الى 5 اغسطس.

    يذكر أن فويادونوفيتش كان يرتدي اخيرا قمصان دومجاله السلوفيني بعد أن لعب لصالح اوساسونا الاسباني وليخ البولندي وشتورم النمساوي.

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