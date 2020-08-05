النحات الشاب الاذربيجاني ينحت تمثال شهداء الواجب

بيلقان، 5 أغسطس، أذرتاج

يعمل النحات الشاب من بيلقان "تبريز سلطانلي" على نقش بارز للعقيد الشهيد إلقار ميرزاييف. في وقت سابق، نحت تمثال نصفي للجنرال الشهيد بولاد هاشيموف.

تفيد أذرتاج أن تبريز سلطانلي يهدف إلى تخليد ذكرى شهدائنا الذين استشهدوا بعد استفزاز توفوز من قبل القوات المسلحة الأرمينية. قام أولاً بعمل تمثال نصفي للجنرال الشهيد بولاد هاشموف. يقول النحات الشاب إن الغرض الأساسي من التمثال النصفي كان التعبير عن النور على وجه الجنرال وقد نجح في ذلك.

ثم قرر أن يرسم نقشاً بارزاً للعقيد الشهيد إلقار ميرزاييف ويعمل حالياً على ذلك. تم الانتهاء بالفعل من مرحلة العمل بالطين من النقش السفلي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست بالمرة الأولى التي يقوم فيها النحات الشاب والطالب في السنة الرابعة في أكاديمية الدولة الأذربيجانية للفنون بإبداع أعمال بمشاعر وطنية. في وقت سابق، قام تبريز سلطانلي الذي أعد تركيب الصورة للشهيد مبارز إبراهيموف في عام 2012 ، بتأليف تمثال نصفي صغير لميكائيل مشفق وصورة لأحمد جواد وتمثال نصفي لسماندر رضاييف.