  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    قراباغ يتنافس وديا مع صباح

    ٠٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٤]

    باكو، 7 أغسطس، أذرتاج

    يتنافس نادي قراباغ اغدام الذي حصل على بطاقة دوري ابطال اوروبا في مباراة ودية اخرى ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

    أفادت أذرتاج عن بيان النادي أن نادي اغدام يتنافس هذه المرة مع صباح باكو في 11 اغسطس لدى ملعب توفيق بهراموف الجمهوري بالعاصمة باكو.

    يذكر أن قراباغ خسر في ودية سابقة بهدف مقابل هدفين في معسكره في غابالا.

    AZERTAG.AZ :قراباغ يتنافس وديا مع صباح
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٦]
    أندية كرة القدم تستكمل معسكراتها في غابالا
    ٠٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٠]
    أولمبياد الشطرنج العالمي: يتنافس 50 فريقاً آخر
    ٠٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٣٠]
    سومغايت يتفق مع مدرب جديد
    ٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٢١]
    سومغايت يودع المدرب الفني
    قراباغ يتنافس وديا مع صباح