قراباغ يتنافس وديا مع صباح
AzerTAg.az
٠٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٥٤]
باكو، 7 أغسطس، أذرتاج
يتنافس نادي قراباغ اغدام الذي حصل على بطاقة دوري ابطال اوروبا في مباراة ودية اخرى ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.
أفادت أذرتاج عن بيان النادي أن نادي اغدام يتنافس هذه المرة مع صباح باكو في 11 اغسطس لدى ملعب توفيق بهراموف الجمهوري بالعاصمة باكو.
يذكر أن قراباغ خسر في ودية سابقة بهدف مقابل هدفين في معسكره في غابالا.
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