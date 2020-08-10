الاطباق عمرها قرن واحد وقيمتها بـ2-3 مانات والساموفار ب600 مانات السجاجيد ب10 آلاف مانات

غوبا، 10 أغسطس، ايلخان يوسفلي، أذرتاج

كرس ساكن غوبا أغاجان كريموف أكثر من 30 عاماً من عمره في جمع السجاجيد القديمة والعملات المعدنية والأباريق والخناجر والساموفارات والأواني النحاسية.

يفيد مراسل أذرتاج أنه لديه حالياً أكثر من 500 تحفة أثرية في مجموعته ومتجره. من بينها يمكنك أن تجد خناجر عمرها 150-200 سنة والساموارات عمرها قرن وعملات معدنية من القرنين العاشر والتاسع عشر.

أرخص العناصر في متجر أغاجان كريموف هي الهدايا التذكارية من القرن الماضي والتي يتم تقديمها للمشترين مقابل 2-3 مانات. من بين الأدوات المنزلية الصغيرة تُباع الكؤوس النحاسية بسعر أعلى، ب50 مانات. من بين أغلى العناصر السجاد والساموفار. وتقدم الساموفار للمشترين مقابل 150-600 مانات. يتراوح سعر السجاد بين 10 آلاف و100 ألف مانات حسب الحجم وسنة إنتاجه.

ليس من السهل الحصول على هذه التحف. يقول السكان إنهم في بعض الحالات يريدون بيع التحف من منازلهم.

قال بائع التحف أغاجان كريموف إن الزيادة الكبيرة في عدد السياح الأجانب الذين يزورون بلادنا في السنوات الأخيرة أعادت إحياء سوق التحف والهدايا التذكارية. لكن هذا العام بسبب الوباء لا يمكن للضيوف الأجانب القدوم إلى غوبا. ووفقاً له، فإن المشترين من البلدان الأخرى يفضلون المنسوجات.

يقدم أحد سكان غوبا للسياح ليس فقط التحف، ولكن أيضاً الهدايا التذكارية التي تمجد بلدنا.