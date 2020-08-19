التعبيرات البديعية عن العدوى تتوفر على موقع covidoscope.org

باكو، 19 أغسطس، أذرتاج

أطلق موقع covidoscope.org للإنترنت الذي يعكس التعبيرات البديعية وسريعة التأثر عن عدوى 19 COVID- والمتاح للزوار باللغات التركية والإنجليزية والعربية والإسبانية لمشروع كوويدسكوب" (kovidoskop) العالمي الخاص بالمؤسسة الثقافية التركية معهد يونس إمره والمعد ليعرض التضامن العالمي.

تفيد أذرتاج أن صفحات موقع kovidoscope الذي يقدم نصائح حول العدوى على وسائل التواصل الاجتماعي منذ مايو تتميز بتصميمها الأصلي وخيارات اللغة الأربعة.

يشير المشروع إلى أن معظم الناس يتذكرون المشكال (منظار الزهرة) منذ الطفولة. المشكال هو مجهر يعكس الضوء في المرايا ويخلق أنماطًا ملونة وصوراً جميلة. قام معهد يونس إمره بتجميع أفضل الأعمال الفنية خلال الوباء في العالم في إطار مشروع جديد يسمى ب"كوويدسكوب" الذي يذكرنا بمشكال تم تطويره في بداية فترة الحجر الصحي. إن كوويدسكوب" مشروع لذاكرة عاطفية وهو أيضاً أرشيف رقمي عالمي. يعكس المشروع نماذج الإنتاج والمشاركة والتضامن التي خلقتها المشاعر العامة والذاتية التي استيقظت ضد العدوى في جميع أنحاء العالم ويقدم تنظيماً يركز على الأسس الثقافية للمشاعر المشتركة.

أدى المرض بكونه تهديداً للصحة الفردية والعامة إلى تغييرات كبيرة في كل من المجالين الخاص والعام. في حالة عدم اليقين هذه ومع عودة الناس إلى منازلهم وعوالمهم الداخلية يتسارع أيضاً التعبير الجمالي للعواطف. تحولت المشاعر المشتركة الناجمة، سواء من التجربة العالمية أو من ردود الفعل الفردية إلى مجموعة واسعة من المنتجات من خلال عمليات الأبحاث والتفسيرات والأساليب المختلفة. القاسم المشترك لهذه المنتجات المصممة في مشروع Kovidoscope هو أنها حاسمة وفي الوقت المناسب تعكس الأجندة العاطفية للوباء ككل.

يمكن الاطلاع على مجموعة kovidoscope الرقمية على www.covidoscope.org في أشكال متنوعة: يمكنك اختيار جولة على خريطة العالم أو يمكنك العثور على طريقك حول معرض للعواطف والموضوعات، بالإضافة إلى معلومات حول الثقافة. من بين مستشاري المشروع مؤلف كتاب "العواطف الإنسانية" تيفاني وات سميث والمؤرخ والمترجم والكاتب سعدات أوزين والطبيب النفسي كمال سيار الذين يلفتون الانتباه إلى تضامن الناس الذين يمرون بنفس العملية غير المتوقعة والصعبة ومزيج من التجارب العاطفية.

أثار المشروع انتباه رجال الفن من الهند وتركيا والمكسيك وإيران ومن شتى أنحاء العالم. تم تقييم مشروع الذاكرة الرقمية هذا كمساهمة في التضامن حول العالم من خلال الفن.

يسلط المشروع أيضاً الضوء على تسجيل مثل هذه الأعمال ذات المغزى في جميع أنحاء العالم والرحلات العاطفية المماثلة للأشخاص في مناطق جغرافية مختلفة. تضم المجموعة أعمالاً من حوالي 40 دولة فيه أيضاً أعمال من أذربيجان: أعدت وكالة أنباء ترند التي تشارك في حملة # Evdegal الفيديو المثير للاهتمام باللغات الأذربيجانية والروسية والإنجليزية. رئيس المشروع هو ساحل كريملي والمنسق هو وقار إيمانوف ومؤلف الفكرة فيدان ميرباباييفا ومنتج الموسيقى تونزاله أغاييفا. يتم تقديم العمل للزوار في صالات عرض "الأمل" و"التضامن" للمجموعة.

يولي Kovidoscope أيضاً اهتماماً خاصاً لأنشطة المساعدة والتضامن أثناء الوباء، كما يتم تضمين المبادرات والأنشطة في هذا الاتجاه في المجموعة. هنا، تحدد المبادرات الفنية الشيقة والقصص الجمالية في مختلف المجالات من قبل فريق البحث الكبير وتنشأ مجموعة خاصة من الأعمال الأكثر أصالة للوصول إلى المعارض الرقمية لجهاز kovidoscope. لا تقتصر المنتجات المختارة على الأعمال الفنية المعاصرة فقط، بل تشمل صوراً لتلك الفترة ورسوماً كاريكاتورية ورسومات وحفلات تضامنية قدمها فنانون على منصات إلكترونية ومؤلفات وعروض خاصة عن الوباء وأشكال جمالية تعكس الفترة في أفلام الرسوم المتحركة. تجمع المجموعة الرقمية أمثلة على هذه الأعمال الجمالية التي تم إنشاؤها في أجزاء مختلفة من العالم بموافقة المؤلفين وتوفر جدولاً زمنياً لردود الفعل العاطفية السريعة والمتغيرة على الوباء. تشارك شبكات معهد يونس إمره الذي يضم حوالي ستين مركزاً حول العالم بنشاط في الترويج للمجموعة. يهدف Covidoscope.org بتصميمه الفريد إلى أن يكون أرشيفاً عاطفياً للعالم في فترة العدوى.