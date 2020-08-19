قرية "سيم" متحف طبيعي مفتوح في أستارا جنوب أذربيجان

أستارا، 19 أغسطس، باقر علييف، أذرتاج

تقع قرية سيم، إحدى أماكن مقاطعة أستارا الساحرة على بعد 45 كيلومتراً من وسط المقاطعة، في منطقة جبلية نائية وعلى ارتفاع 800 متر فوق مستوى سطح البحر.

أفاد مراسل أذرتاج الإقليمي أن كلمة "سيم" باللغة التاليشية تعني قرية واقعة على صخرة "شديدة الانحدار" و "مرتفعة". تعد قرية سيم من إحدى المساكن القديمة في أذربيجان وتشبه متحف الطبيعة المفتوح.

تشتهر هذا المسكن القديم بشلالاته وينابيعه وكهوفه الغامضة. يوجد 74 ينبوعاً في وسط قرية سيم وحدها. لا يُعرف المسكن القديم بغاباتها الغنية والعديد من الينابيع العلاجية فحسب، بل يُعرف أيضاً بمبانيها التاريخية وصخوره. يصير كهف "بوز خانه" الواقع في القرية انتباه المزيد من السياح. هنا يوجد انسجام التاريخ القديم مع جمال الطبيعة.

يسمى هذا المكان الواقع على سفح الجبال أيضاً مصدر للينابيع والشلالات في المنطقة الجنوبية.

يسكن في هذه القرية الجميلة والساحرة التي لها تاريخ في كل حجر ونبع على كل منحدر 830 شخص في 180 أسرة حالياً. يستخدم القرويون مياه الينابيع الجارية في مزارعهم.

نظراً لوقوع سلسلة جبال تاليش عند سفح الجبال فهناك أربع شلالات في القرية والتي مصدرها في الجبال.

كانت قرية سيم تاريخياً ذات أهمية استراتيجية. وكانت طرق القوافل من الشمال إلى الجنوب أو بالعكس تمر عبر هذه القرية في القرون الوسطى. يتضح من المصادر المادية والثقافية والكتابية التي وصلت إلى يومنا هذا في القرية أنه هناك حضارة متطورة نشأت قبل الميلاد.

هناك أيضاً حقائق حول وجود الحكام في هذه المستوطنة القديمة. ومن الأمثلة على ذلك "التحفة الفنية" التي حلت محل عرش الحاكم والسجن والعديد من النقوش المسمارية غير المكتشفة.

قال المعلم ظهير الدين محمدوف في معرض حديثه عن التاريخ القديم لقرية سيم إنه هناك مكان بالقرب من الصخرة الكبيرة في القرية يسمى سجناً. هذا سجن من الحجر الطبيعي. يثبت ذلك العدد الكبير للعظام البشرية هناك.

يزور كل عام عدد كبير من السياح قرية سيم بحثاً عن الطبيعة في منتهى الجمال. وفقاً للقرويين، إلى جانب السكان المحليين، هناك عدد كبير من الأجانب من بين المستجمين.