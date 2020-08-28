افتتاح المؤسسات التعليمية في أذربيجان اعتباراً من 15 سبتمبر مرحليا

باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

افتتحت مدارس في 63 دولة بالفعل وأعلن تخطيط افتتاح مدارس في 55 دولة ولم تقرر39 دولة فتح مدارس بعد.

تفيد أذرتاج أن هذا البيان صدر عن وزير التعليم أمين أمرولاييف في اللقاء مع الصحفيين يوم 27 أغسطس حول تنظيم عمل المؤسسات التعليمية في فترة COVID-19.

وقال إنه خلال الوباء، يتساءل الجمهور اي نوع من التعليم أفضل: التعليم التقليدي أو التعليم عن بعد. لكننا بحاجة إلى التفكير في التعليم الأنسب والخالي من المخاطر، والاعتماد على المقترحات الأكثر مفيدة. المنطق العام هو أنه يجب استئناف عمل المؤسسات التعليمية.

أبلغ وزير التعليم أن المؤسسات التعليمية في أذربيجان ستفتح تدريجياً في 15 سبتمبر. ستبدأ دروس المرحلة الابتدائية في 15 سبتمبر. هذا العام، سيحضر 650 ألف تلميذ المدارس الابتدائية. كما سيتم فتح رياض الأطفال في هذا التاريخ.

ستبدأ دروس المرحلتين المتوسطة والثانوية عبر الإنترنت في 15 سبتمبر. بمرور الوقت، سيتم تطبيق التعليم التقليدي لهاتين المرحلتين. من المخطط استئناف التعليم التقليدي للتلاميذ في الصفوف 5-9 من 1 أكتوبر وفي الصفوف 10-11 من 15 أكتوبر.

ستقاس درجة الحرارة البدنية لكل من المعلمين والطلبة عند دخول مبنى المدرسة، وستستخدم الكمامات الطبية مع الحفاظ على التباعد الآمن وسيجرى التطهير بانتظام في غرف الدرس.

وأشار الوزير إلى أن 120 ألف تلميذ سيبدأون الدراسة في مجموعات مرحلة ما قبل المدرسة اعتباراً من 1 أكتوبر. بناءً على منهج دراسي ستستغرق الدروس في مجموعات مرحلة ما قبل المدرسة 6 ساعات اجماليا في الأسبوع (يومان في الأسبوع لمدة 3 ساعات). سيتم أخذ عدد التلاميذ في فصول ما قبل المدرسة في الاعتبار.

سيبدأ التعليم في المدارس الداخلية تدريجياً اعتباراً من 1 أكتوبر.

سيبرم اتفاقية خاصة مع الآباء الذين لا يرغبون في إرسال أطفالهم إلى المدرسة: "سيتم إبلاغهم أنه خلال النصف الأول من العام على الأقل، يجب على التلميذ مشاهدة الدروس التلفزيونية والمشاركة في" الدروس الافتراضية" التي تنظمها المدرسة. خلال نظام الحجر الصحي الخاص، ستستمر وزارة التعليم في الدروس التلفزيونية ومشاريع "المدرسة الافتراضية". يجب على التلميذ الحضور والمشاركة في التقييمات النهائية الصغيرة والكبيرة وإن كان ذلك بجدول زمني متقطع في المدرسة من أجل مراعاة شهادته للفصل الدراسي الأول. إذا أخذنا في الاعتبار أن بعض الآباء لن ترسل أطفالهم إلى المدرسة سنتمكن من تقليل ازدحام التلاميذ ".

وأفاد الوزير أمين أمرلاييف أن التحول الإلكتروني والرقمي لنظام التعليم أثناء الوباء كان سريعاً للغاية: "في أبريل ومارس، انضم مليون طالب وأكثر من 100 ألف معلم إلى المدرسة الافتراضية". وفقاً للاتفاقية التي تم التوصل إليها مع الشركات الخاصة تم تزويد 40 ألف مدرس بحزم انترنت مجانة.

وشدد الوزير على أنه خلال نظام الحجر الصحي الخاص سيتم استبعاد المعلمين الذين يعتبروا من الفئة الحساسة للمخاطر في المؤسسات التعليمية من عملية التدريس مع الاحتفاظ بالراتب وسيتم استبدال هؤلاء المعلمين بآخرين: "هدفنا في اتخاذ مثل هذا القرار هو رعاية صحة معلمينا".

وقال وزير التعليم إنه في حالة تفاقم الوباء، سيتم إغلاق المدارس محلياً وليس كل المؤسسات التعليمية ولكن سيتم إغلاق المؤسسات التعليمية المصابة بالعدوى الجماعية.

مع الأخذ في الاعتبار احتمال الازدحام في التنقل وخطر إصابة الطلبة الجامعيين، ستواصل الدروس في هذه المرحلة من العملية التعليمية عن بُعد اعتباراً من 15 سبتمبر. سيتمكن طلبة السنة الأولى من القدوم إلى الجامعات اعتباراً من 15 سبتمبر.

قدم مستشار وزير التعليم رستم أغاييف معلومات عن مشروع "صديق التلميذ". وأفاد أن الهدف الرئيسي من المشروع الذي يعمل منذ ديسمبر 2016، هو خلق بيئة أكثر أماناً للمعلمين والتلاميذ وتقديم الإسعافات الأولية والمساعدة النفسية في حالة الطوارئ والتوعية المنتظمة والعمل التشخيصي مع الطلاب والآباء وموظفي المؤسسات التعليمية. في الوقت نفسه، يشارك "صديق المدرسة" في ضمان الصفات الشخصية الشاملة والتطور الفكري للأطفال من جميع الأعمار وفي تكوين مهارات التعليم الذاتي والتنمية الذاتية.

ستطبق الرقابة الخاصة في المدارس عند افتتاحها في إطار مشروع "صديق المدرسة". سيقوم موظفو المشروع بمراقبة قياسات درجة الحرارة عند دخول المدرسة واستخدام الكحول وصيانة المسافة.

أبلغ رئيس إدارة الضمان الإعلامي لنظام التعليم لوزارة التعليم وصال خانلاروف إنه تتم ترجمة منصة Microsoft Teams إلى اللغة الأذربيجانية. واقيم الاتصال بـ Microsoft Teams وتجري عملية الترجمة حالياً. خلال أشهر الصيف، قامت الشركة بتدريب 30 ألف مستخدم على كيفية استخدام البرنامج.