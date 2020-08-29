اعتباراً من 15 سبتمبر سيجري التعليم عن بعد في عدد من المؤسسات التعليمية

باكو، 29 أغسطس، أذرتاج

ستنظم عملية التدريس والتعليم والتربية في شكل عن بعد اعتباراً من 15 سبتمبر حتى استئناف التعليم التقليدي بدوام كامل في عدد من المؤسسات التعليمية العاملة في أذربيجان.

كما تفيد أذرتاج أن هذا ورد في قرار مجلس الوزراء "بشأن تنظيم عملية التدريس والتعليم والتربية في المؤسسات التعليمية العاملة في جمهورية أذربيجان خلال نظام الحجر الصحي الخاص".

بموجب القرار، ينطبق هذا على تعليم الأطفال الذين يدرسون في مرحلة ما قبل المدرسة من التعليم العام (5 سنوات) والتعليم الثانوي (الصفوف من الخامس إلى التاسع) والتعليم الثانوي الكامل (الصفوف من العاشر إلى الحادي عشر) والدورات القصيرة الأجل في المدارس المهنية، وكذلك جميع مستويات التعليم المهني. في الوقت نفسه، تشمل قائمة طلبة السنة الأولى والثانية من مؤسسات التعليم الخاص العالي والثانوي الطلبة بدءًا من 15 أكتوبر في التخصصات التي تحددها المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع وزارة التعليم لجمهورية أذربيجان ومع مراعاة خصوصيات كل تخصص.