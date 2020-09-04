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    طاقم حكام تركيا يقود مباراة بين أذربيجان وفرنسا

    ٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٠٤]

    باكو، 4 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم تحديد أسماء الحكم الذين سيديرون مباراة بين منتخبي أذربيجان وفرنسا لكرة القدم تحت 21 عاما في تصفيات بطولة أوروبا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن المباراة سيديرها طاقم الحكام من تركيا – حكم الساحة حاليس أوزكاحيا بمساعدة كرم أرسوي وسركان أولقونجان والحكم الرابع ألبار أولوسوي.

    والجدير بالذكر أن المباراة ستجرى في 7 سبتمبر بملعب "Kapital Bank Arena" بتوقيت باكو.

    AZERTAG.AZ :طاقم حكام تركيا يقود مباراة بين أذربيجان وفرنسا
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