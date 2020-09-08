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    "التعاون الإسلامي" تعقد ورشة عمل حول تعزيز تدريس العلوم والتكنولوجيا للمرأة في الدول الأعضاء

    ٠٨.٠٩.٢٠٢٠ [٠٠:٤٤]

    باكو، 8 سبتمبر، اذرتاج

    تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، وبالتعاون مع الإيسيسكو ولجنة الكومستيك، ورشة عمل افتراضية حول تعزيز تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للمرأة والفتاة في الدول الأعضاء بالمنظمة، وذلك يوم الخميس (10 سبتمبر 2020) برئاسة بوركينا فاسو، رئيسة الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري للمنظمة حول المرأة.

    وسيتم في الورشة استعراض دور منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها في دفع جهود الدول الأعضاء لتعليم الإناث في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. كما سيناقش المشاركون أهمية تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للفتيات والنساء في الدول الأعضاء والتحديات التي تواجه النساء، وتقديم قصص نجاح الدول الأعضاء وسياساتها في تعزيز التعليم المرتبط بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للفتيات والنساء والتوصيات لتحسين التعليم للفتيات في هذه المجالات.

    مصدر: يونا

    AZERTAG.AZ :"التعاون الإسلامي" تعقد ورشة عمل حول تعزيز تدريس العلوم والتكنولوجيا للمرأة في الدول الأعضاء
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    "التعاون الإسلامي" تعقد ورشة عمل حول تعزيز تدريس العلوم والتكنولوجيا للمرأة في الدول الأعضاء