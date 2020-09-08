وزارة التعليم: سيتم تقسيم الفصول إلى مجموعات أثناء التدريس الحضوري للحفاظ على المسافة الاجتماعية

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

سيتم تقسيم الفصول في المدارس الثانوية العامة إلى مجموعات أثناء التدريس الحضوري إذا لزم الأمر للحفاظ على المسافة الاجتماعية (1.5 متر) في الفصل الدراسي.

أبلغت وزارة التعليم أذرتاج أنه سيتم تنظيم الدروس وفقاً للجدول الزمني المتتالي أو على أساس أسبوعي.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم وافقت على المناهج الدراسية وفقاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم عملية التدريس والتعليم في المؤسسات التعليمية خلال نظام الحجر الصحي الخاص. وعلى أساس أمر من وزير التعليم المعني، سيتم تنظيم أنشطة مؤسسات التعليم العام في مدينتي باكو وسومغايت ومقاطعة أبشيرون مرتين في الأسبوع حضورياً، وفي المدن والمناطق الأخرى 3 مرات في الأسبوع وفقاً لمناهج خاصة. تبدأ الدروس في مؤسسات التعليم العام في الصفوف من الأول إلى الرابع من 15 سبتمبر حضورياً وبالحفاظ على المسافة وفي الصفوف من الخامس إلى التاسع من 15 سبتمبر في المسافة ومن 1 أكتوبر حضورياً وبالحفاظ على المسافة وفي الصفين العاشر والحادي عشر من 15 سبتمبر بالحفاظ على المسافة وابتداءً من 15 أكتوبر حضورياً وبالحفاظ على المسافة.