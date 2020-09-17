أذربيجان مركز الطاقة والنقل للمنطقة تتحول إلى مركز صناعي قوي أيضا ثمار سياسة التصنيع في نموذج مدينة سومغايت الكيماوية الصناعية

سومغايت، 17 سبتمبر، أذرتاج

قال امين حاجييف إن فكرة أدلى بها الرئيس إلهام علييف في كلمته في اثناء افتتاح مركز التعليم المهني لدى مدينة سومغايت الكيماوية الصناعية تتضمن "يجب علينا أن نضمن الطلب الداخلي على حساب المنتجات المحلية قدر الإمكان" تعد حاليا اهم تحد قائم امام صناعتنا غير النفطية. والغرض الرئيسي للإصلاحات الاقتصادية المنفذة في أذربيجان في السنوات الأخيرة هو التوصل إلى تنويع الاقتصاد وتنمية الصناعة غير النفطية. والهدف هو زيادة حصة المنتجات المحلية في تسديد الطلب الداخلي ورفع إمكانات التصدير والمزيد من خفض التوقف من عامل النفط والغاز عامة.

أفادت أذرتاج عن حاجييف نائب المجلس الوطني قوله في تصريح خصه بمراسلة أذرتاج إن سياسة التصنيع الذي هي جزء مركب رئيسي لاستراتيجية التنمية الاقتصادية الناجحة للرئيس إلهام علييف تعطي نتائجها الإيجابية لافتا إلى أن البلد قد نفذت فيه عدد كبير من المشاريع الخاصة بفتح مجالات صناعية حديثة قابلة للتنافس وبتحسين البنية التحتية وفتحت عدد عديد من فرص عمل جديدة. وانتقلت صناعتنا إلى مرحلة تنمية جديدة. وتلعب المدن الصناعية اليوم دورا هاما في تنمية الصناعة غير النفطية. واحدى مثل هذه المشاريع الضخمة مدينة سومغايت الكيماوية الصناعية. وأنشئت هذه المدينة بناء على مرسوم وقع عليه الرئيس عام 2011م بغية تهيئة ظروف خصبة لتنمية الإنتاج الصناعي القابل للتنافس على أساس التكنولوجيا الابتكارية والعالية في البلد ودعم ريادة العمل في هذا المجال وضمان التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي وزيادة العمالة في مجال الإنتاج.

وأفاد أن شركة مدينة سومغايت الكيماوية الصناعية المنشأة على مساحة 508 هيكتار والتي تعد اكبر مدينة صناعية في جنوب القوقاز تتضمن حاليا 24 شركة مقيمة تشتغل بمختلف مجالات الإنتاج المشتملة على الصناعة الكيماوية والهندسة الميكانيكية والطاقة الكهربائية والمعادن والصناعات الخفيفة ومنتجات التعبئة والتغليف وكذلك مواد البناء. وتشهد المدينة الصناعية نزعة إيجابية في الإنتاج والتصدير. وبلغ قيمة المنتجات في مدينة سومغايت الكيماوية الصناعية 823 مليون مانات عام 2019م وصدرت 33 في المائة من ذلك. وبلغت حصة مدينة سومغايت الكيماوية الصناعية في القطاع غير النفطية من صناعة البلد خلال مدة الستة اشهر من عام 2020م الجاري 3ر9 في المائة بقيمة المنتجات الواصلة إلى 534 مليون مانات. كما تشكل حصتها 20 في المائة في صادرات منتجات الصناعة غير النفطية البالغة 182 مليون مانات على نطاق البلد.

واستلفت النائب إلى أن المدينة تقدم ظروفا جذابة للغاية للاستثمار موضحا أن الشركات المقيمة بالمدينة الصناعية تعفى عن ضرائب الممتلكات والأرض والدخل او النفع لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ تسجيلها. كما لا تدفع رسما جمركيا لمدة 7 سنوات وضريبة القيمة المضافة للمعدات والأجهزة التقنية المستوردة من قبلها من اجل الإنتاج.

والبنية التحتية الحديثة المهيأة بالمدن الصناعية على حساب أموال الدولة تمكن رواد العمل من توجيه أموالهم إلى الاستثمار. ويبلغ حجم استثمار مقيمات مدينة سومغايت الكيماوية الصناعية 9ر2 ملياري دولار إلى اليوم ويخطط استثمار اكثر من 245 مليون دولار في المرحلة القادمة. ويعمل في مدينة سومغايت الكيماوية الصناعية اكثر من 5500 عامل والرقم مرشح إلى الازدياد.

وابلغ امين حاجييف أن سياسة الاقتصاد للرئيس الأذربيجاني والتصنيع وانشاء مراكز صناعية ترفع إمكانات التصدير بجانب تسديد الطلب الداخلي بالمنتجات الصناعية المحلية وكل هذه الإمكانات تشير إلى أن أذربيجان بدأت تتحول إلى مركز صناعي قوي بجانب كونها مركز الطاقة والنقل للمنطقة.