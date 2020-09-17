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    رياضة


    كبز يواصل معسكره الاستعدادي للموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

    ١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٤٤]

    باكو، 17 سبتمبر، أذرتاج

    استأنف نادي كبز كنجة تمرينات عقب يومي الراحة ضمن معسكره الاستعدادي للموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن النادي يتمرن لدى ملعب العشب الصناعي لملعب كنجة المركزي مرتين صباحا ومساء.

    AZERTAG.AZ :كبز يواصل معسكره الاستعدادي للموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
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