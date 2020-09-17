كبز يواصل معسكره الاستعدادي للموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
AzerTAg.az
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٤٤]
باكو، 17 سبتمبر، أذرتاج
استأنف نادي كبز كنجة تمرينات عقب يومي الراحة ضمن معسكره الاستعدادي للموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.
أفادت أذرتاج أن النادي يتمرن لدى ملعب العشب الصناعي لملعب كنجة المركزي مرتين صباحا ومساء.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٤٨]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٢٢]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٢٥]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٣٣]
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٢٩]
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٣٤]
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١١:١١]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٠٣]
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥٣]
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٤٦]
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٣٥]
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٣٠]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٢٤]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٠٦]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٤٦]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:١٤]
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١٠]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:١٧]
١٤.٠٩.٢٠٢٠ [٠٠:٤٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٤١]
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٤]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٥٧]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٢٥]
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:١١]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥٧]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٧]
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١٨]
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٤٥]
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٤٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٠٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك