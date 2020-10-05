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    وزارة الدفاع: مدن بيلقان وبرده وتارتار تتعرض للقصف الصاروخي المطلق من أراضي أرمينيا

    ٠٥‎.١٠.٢٠٢٠ [١٦:١٣]

    باكو، 5 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تتعرض حاليا مدن بيلقان وبرده وتارتار الأذربيجانية للقصف الصاروخي من أراضي أرمينيا.

    تواصل وحدات القوات المسلحة لأرمينيا استهداف المناطق السكنية الأذربيجانية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الاذربيجاني يرد على العدو ردا مماثلا.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: مدن بيلقان وبرده وتارتار تتعرض للقصف الصاروخي المطلق من أراضي أرمينيا
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