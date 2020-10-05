سقوط جرحى بين المدنيين في قصف أرميني

باكو، 5 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تواصل وحدات القوات المسلحة لأرمينيا استهداف المواطنين المدنيين المسالمين والمنشآت في أذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان مدينة أغجبدي تتعرض حاليا للقصف الصاروخي من أراضي أرمينيا، وادى الى سقوط جرحى بين السكان المدنيين وتدمير البيوت.