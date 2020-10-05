مدينة بيلقان تتعرض للقصف الصاروخي المطلق من أراضي أرمينيا

باكو، 5 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تتعرض حاليا مدينة بيلقان الأذربيجانية للقصف الصاروخي المطلق من أراضي أرمينيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات القوات المسلحة لأرمينيا تواصل استهداف المناطق السكنية الأذربيجانية.

يذكر انه نتيجة للقصف الصاروخي والمدفعي الثقيل على المدن والمناطق السكنية الأذربيجانية من قبل القوات المسلحة لأرمينيا وصل عدد الضحايا بين المدنيين الى 25 قتيلا و127 جريح وتضررت 316 بيت و56 منشأة مدنية.