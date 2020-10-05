وزارة الدفاع: تدمير 3 دبَّابات أخرى للعدو

وزارة الدفاع: تدمير 3 دبَّابات أخرى للعدو
AzerTAg.az
٠٥.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٠٥]
باكو، 5 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
يواصل الجيش الاذربيجاني سحق وحدات الجيش الأرميني.
دمر الجيش الاذربيجاني قبل عدة دقائق 3 دبابات أخرى من كتيبة الدبابات الـ64 التابعة للقوات المسلحة الارمينية بنيران دقيقة، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.
تقدم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن تدمير دبابات للعدو.
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