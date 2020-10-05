  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع: تدمير 3 دبَّابات أخرى للعدو

    ٠٥‎.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٠٥‎]

    باكو، 5 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    يواصل الجيش الاذربيجاني سحق وحدات الجيش الأرميني.

    دمر الجيش الاذربيجاني قبل عدة دقائق 3 دبابات أخرى من كتيبة الدبابات الـ64 التابعة للقوات المسلحة الارمينية بنيران دقيقة، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.

    تقدم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن تدمير دبابات للعدو.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: تدمير 3 دبَّابات أخرى للعدو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٤٥‎]
    الدفاع الجوي يسقط صواريخ ارمينية استهدفت خط أنابيب النفط باكو-تبيليسي-جيهان
    ٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٤٤]
    وزير الخارجية التركي: أرمينيا تقوم بتوطين الأرمن من دول الشرق الأوسط في الأراضي الأذربيجانية المحتلة
    ٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٤١]
    وزارة الدفاع تنشر فيديو موقع عسكري وغنائم استولى عليها من العدو
    ٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:١١]
    وزارة الدفاع تنشر فيديو غنائم الجيش الأذربيجاني من مدرعات العدو
    وزارة الدفاع: تدمير 3 دبَّابات أخرى للعدو