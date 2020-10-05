باكو، 5 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية معلومات حول تدمير منظومات الصواريخ الأخرى للعدو خلال الساعات الأخيرة. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان 4 منظومات الصواريخ "غراد بي ام 21" من فوجي المدفعية الـ62 والـ41 للعدو دمرت بالكامل في اتجاه أغداره نتيجة عمليات ناجحة للجيش الأذربيجاني.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: تدمير 4 منظومات صواريخ غراد بي أم 21 للعدو

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