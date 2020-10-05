وزارة الدفاع: تدمير 4 منظومات صواريخ غراد بي أم 21 للعدو
AzerTAg.az
٠٥.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٣٢]
باكو، 5 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية معلومات حول تدمير منظومات الصواريخ الأخرى للعدو خلال الساعات الأخيرة.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان 4 منظومات الصواريخ "غراد بي ام 21" من فوجي المدفعية الـ62 والـ41 للعدو دمرت بالكامل في اتجاه أغداره نتيجة عمليات ناجحة للجيش الأذربيجاني.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٤٥]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٤٤]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٤١]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:١١]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٤٥]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٤٤]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٤١]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:١١]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٣٠]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [١١:٣٤]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [١١:٣٢]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [١١:١٢]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٣٤]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٢٦]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣٤]
٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٥٩]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٠٤]
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٠:٤٨]
٢٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:١٥]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [١٦:١٠]
٠٥.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٤٦]
٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٤]
٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٣٠]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٠٢]
٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٤٢]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٤٤]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٢١]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٠١:٥٠]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٠١:٢٠]
٠٥.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٥١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك