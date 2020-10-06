وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني يسيطر على الوضع القتالي في خط الجبهة ويتوفق على العدو
AzerTAg.az
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٠٠:٢٧]
باكو، 6 اكتوبر، أذرتاج
قال رئيس المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الاذربيجانية واقف دركاهلي ان الجيش الاذربيجاني يسيطر حاليا على الوضع القتالي ويتوفق على العدو عسكريا.
قال دركاهلي ان الخبر الذي نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الارميني عن مقتل 200 جندي اذربيجاني وهو كاذب ولا اساس له من الصحة وخبر مضلل آخر.
اضاف ان الجيش الارميني يتكبد خسائر كبيرة في صفوف جنوده وعتاده في المعارك ويضطر الى التراجع. يتم تحرير اراضينا من وطأة الاحتلال.
حاليا تستمر تفوق الجيش الاذربيجاني عسكريا على طول خط الجبهة، بما فيها اتجاه جبرايل – فضولي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٤٥]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٤٤]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٤١]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:١١]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٤٥]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٤٤]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٤١]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:١١]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٣٠]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [١١:٣٤]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [١١:٣٢]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [١١:١٢]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٣٤]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٢٦]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣٤]
٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٥٩]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٠٤]
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٠:٤٨]
٢٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:١٥]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [١٦:١٠]
٠٥.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٤٦]
٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٤]
٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٣٠]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٠٢]
٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٤٢]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٤٤]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٢١]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٠١:٥٠]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٠١:٢٠]
٠٥.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٥١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك